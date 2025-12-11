Universitetsadjunkt i dramaturgi
2025-12-11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ämnet dramaturgi är placerat vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) i Lund på sektion 2, som även omfattar ämnena litteraturvetenskap, filmvetenskap och Författarskolan.
Ämnet dramaturgi har för närvarande en lektor och en vikarierande lektor på 25%, men ämnets placering på Språk- och litteraturcentrum erbjuder goda möjligheter till samarbete med kollegor i andra ämnen och med Teaterhögskolan i Malmö, som hör till Lunds universitet.
Mer information om undervisningen i ämnet finns här: https://www.sol.lu.se/amnen/teater/dramaturgi/
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I anställningen ingår undervisning (70 %), forskning/kompetensutveckling (20 %) och övrig tid (10 %). Den särskilda visstidsanställningen (SÄVA) omfattar undervisning på ämnets fortsättningskurs, som omfattar fyra delkurser. Du förväntas både undervisa, hålla i seminarier och ge individuell handledning på delkurserna Scenkonstkommunikation; Publiken och scenkonstens ekosystem; Projektledning och kreativt entreprenörskap, samt leda det avslutande projektarbetet som omfattar genomförandet av en endagskonferens. Undervisning kan ske på svenska (skandinaviska) eller engelska.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
Som bedömningsgrund gäller allmänt graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Krav för anställningen är:
• avlagd doktorsexamen i teatervetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens
• visad pedagogisk skicklighet
• genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor
För denna SÄVA kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.
Meriterande för anställningen är:
• tidigare erfarenhet av att utveckla och leda pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
• tidigare erfarenhet av undervisning i ämnet dramaturgi och i de ämnen som de olika delkurserna berör
• dokumenterat god samarbetsförmåga
Övrigt
Anställningen är en SÄVA på 50% med startdatum 19 januari 2026 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 15 juni 2026.
Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla en meritförteckning (utan bilagor), publikationsförteckning samt förteckning över undervisade kurser med information om antal undervisade timmar per kurs. Namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner ska anges.
Upplysningar om tjänsten ges av studierektor Elisabet Björklund https://www.sol.lu.se/person/ElisabetBjorklund
eller sektionsföreståndare Rikard Loman, https://www.sol.lu.se/person/RikardLoman
Om Humanistiska och teologiska fakulteterna
Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.
Om Språk- och litteraturcentrum
Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ca 500 fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 36 ämnen och ett 30-tal forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns tre biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 300 anställda och 8000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.
