Universitetsadjunkt i datavetenskaper
2026-02-24
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi söker nu en adjunkt inom ämnet Datavetenskaper för en visstidsanställning vid avdelningen Data- och informationshantering.
Högskolan Dalarna erbjuder en kreativ miljö som präglas av en stark sammanhållning med många möjligheter till samarbeten över ämnesgränserna. Högskolan Dalarna utvecklar ständigt våra kurser och utbildningsprogram och präglas av nyfikenhet, framåtanda och gemenskap. Högskolan Dalarna erbjuder en läraranställning med utvecklingsmöjligheter.
Avdelningen Data- och informationshantering driver utbildningar inom ämnet datavetenskaper med inriktning mot it-säkerhet, systemutveckling, design och webbutveckling innehållande nätverkskommunikation, UX, UI, testning, verksamhetsutveckling, agil projektmetod och dataanalys m m.
Programmen inom Data och Informationshantering befinner sig i en expansionsfas med högt söktryck och efterfrågan på våra kurser. Genom egna initiativ kan din tjänst i delar utvecklas och anpassas efter dina intresseområden i vår förväntade fortsatta expansion. Högskolan Dalarna samverkar med näringslivet i regionen som är en del i att utforma framtidens utbildningar- och forskning.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår undervisning i programkurser inom ämnet Datavetenskaper. Undervisningen sker i stort på plats på Campus Borlänge med undantag på distans via zoom. Du förväntas och har möjlighet att kunna bidra med din erfarenhet och kunskap till att forma framtidens medarbetare och forskare inom digitaliserade näringar. Som lärare i vårt lärarlag förväntas du värna lagarbete.
Är du personen vi söker?
För denna anställning krävs:
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet.
• Avlagd kandidatexamen eller yrkesexamen inom datavetenskaper, datateknik eller motsvarande och besitter kompetens med relevans för tjänstens innehåll.
• Goda kunskaper i svenska samt engelska, både skriftligt och muntligt.
Meriterande är erfarenhet av:
• Undervisning samt konsult- eller operativt arbete kopplat till data- och informationshantering.
• Kompetens inom något av områdena nätverk och säkerhet eller systemutveckling och design:
• Nätverk och säkerhet
• Datakommunikation och nätverk.
• Nätverks- och systemadministration i Linux- och/eller Windows-miljöer.
• Nätverkssäkerhet och skydd av it-infrastruktur.
• Drift, förvaltning och säkerhet i lokala och molnbaserade miljöer för it-infrastruktur.
• Systemutveckling samt design och webbutveckling
• Webbutveckling med fokus på front-end och komponentbaserad design.
• Ramverk för CSS och/eller Javascript.
• Webbdesign och gränssnittsdesign.
• Interaktionsdesign och användarcentrerad design
För att lyckas i rollen behöver du även ha:
• God samarbetsförmåga och kunna arbeta effektivt tillsammans med andra.
• God förmåga att kunna arbeta självständigt och strukturerat samt ta ansvar för att planera, genomföra och utveckla undervisning.
• God förmåga att kunna kommunicera tydligt och engagerat i både tal och skrift.
Rollen förutsätter även ett ansvarstagande och en initiativförmåga, där du tar egna initiativ och på ett proaktivt sätt bidrar till verksamhetens utveckling och förbättring, samt har ett intresse för att omsätta din ämneskompetens och yrkeserfarenhet i utbildningssammanhang. att du tar egna initiativ och proaktivt bidrar till utveckling och förbättring.
Bedömningsgrunder
Ansökningarna kommer att bedömas utifrån en kvalitativ helhetsbedömning av de förutsättningar som krävs för tjänstens innehåll och att fullgöra tjänstens arbetsuppgifter.
För vidare information hänvisas till Högskolan Dalarnas anställningsordning.Övrig information
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat och gäller för ett år. Förväntad start så snart som möjligt i överenskommelse med aktuell kandidat.
Din ansökan ska innehålla:
• CV/meritförteckning
• Kopior på examensbevis och betygshandlingar
Vid frågor om din ansökan, vänligen kontakta rekrytering@du.se
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-03-22.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 500 studenter och vi är ca 750 anställda.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
