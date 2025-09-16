Ungdomskonsulent
Vill du vara med och stärka ungas inflytande och delaktighet i Övertorneå? Nu söker vi en engagerad och nyfiken ungdomskonsulent till projektet Youth up North.
Den nationella ungdomspolitiken, som omfattar unga mellan 13-25 år, har målet att "Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen". Vårt mål är att ungdomar i Övertorneå ska vilja ta en aktiv roll i att utveckla kommunen. Projektet Youth up North genomsyras av entreprenörskap, kreativitet och innovation. Tjänstens huvudsakliga uppdrag är att, tillsammans med kommunens barn och unga samt olika enheter, skapa nya mötesplatser, utveckla verksamheter och definiera mål för den lokala ungdomspolitiken.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som ungdomskonsulent är din viktigaste uppgift att, tillsammans med barn och unga, öka deras inflytande och delaktighet i kommunen. Det innebär att du kommer att:
• Samverka med kommunens verksamheter, företag och föreningsliv för att lyfta fram ungas åsikter, tankar och idéer.
• Arbeta uppsökande och möta unga på deras egna villkor för att stötta dem i att förverkliga sina idéer.
• Stärka det lokala barn- och ungdomsperspektivet genom att hjälpa kommunen att genomföra ungas förslag.
• Skapa fler mötesplatser och evenemang lokalt, samt plattformar där unga kan göra sina röster hörda.
• Stötta unga att starta föreningar, delta i dialoger med beslutsfattare och hitta nya former för efterfrågade aktiviteter.
Du kommer att ingå i ett projektteam tillsammans med Youth 2030 Movement där du ansvarar för att genomföra och utvärdera insatser inom projektet. Du kommer också att delta i regionala nätverksträffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark kommunikationsförmåga och är en god lyssnare. Du är flexibel och trivs med att arbeta dag, kväll och helg. Du gillar att träffa nya människor, knyta kontakter och verka i olika sammanhang.
Du är initiativrik, självgående och energirik, och strävar hela tiden efter att utveckla både dig själv och verksamheten. Du har en förmåga att planera både stora och små evenemang, och du är skicklig på att samarbeta och stötta andra. Du behärskar svenska väl i tal och skrift, samt engelska i tal. Det är viktigt att du kan relatera till hur det är att växa upp som barn och ung idag.
Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning eller motsvarande. Meriterande är även erfarenhet att ha arbetat med barn och unga, egna erfarenheter av exempelvis ideellt engagemang och ledaruppdrag.
Körkort B är ett krav.Övrig information
Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att arbeta med barn och unga krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret före anställning. Utdraget begär du själv hos polisen och du hittar blankett för ansökan på www.polisen.se.
Omfattning
Tjänsten är en projektanställning på heltid (100%). Arbete på kvällar och helger förekommer. Tillträde 2025-11-01 eller enligt överenskommelse.Kontakt
Upplysningar om tjänsten lämnas av Oona Palokangas, Kultur- och fritidschef, tfn 070-628 05 53, oona.palokangas@overtornea.se
.
Har du frågor kring Youth up North, kontakta projektledare Linda Tjälldén linda@youth.se
Facklig företrädare
Vision Övertorneå, tfn 070-261 89 85Så ansöker du
Vi tillämpar löpande rekrytering så ansök redan idag. Sista ansökningsdag 12 oktober 2025. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på kommun@overtornea.se
.
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk.
Då vi är en totalförsvarsmyndighet kan tjänsten medföra krigsplacering. Ersättning
