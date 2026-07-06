Ungdomsjobb - vård och omsorg
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hörby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hörby
2026-07-06
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Hörby kommun erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta hos oss handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
För dig som är mellan 18 och 21 år erbjuder Hörby kommun ungdomsjobb inom två av våra viktiga verksamheter: vård och omsorg (samt måltidsservice - publiceras i separat platsannons).
Det här är en möjlighet för dig som vill få arbetslivserfarenhet, prova på ett yrkesområde och ta ett steg närmare arbete eller studier. Du behöver inte ha arbetat tidigare. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill prova på och är intresserad av att lära dig.
När du börjar får du en introduktion på arbetsplatsen. Du får också en handledare eller kontaktperson som hjälper dig att komma in i arbetsuppgifterna och som du kan vända dig till under anställningen.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Inom vård och omsorg arbetar du inom äldreomsorgen, till exempel på ett vård- eller serviceboende. Du får vara med i en verksamhet där äldre personer får stöd, trygghet och gemenskap i sin vardag.
Du arbetar tillsammans med ordinarie personal och blir en del av ett arbetslag där olika yrkesroller samarbetar kring de äldres vardag, till exempel undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor.
Du kan till exempel få hjälpa till med:
• sociala aktiviteter
• promenader och utevistelse
• stöd vid måltider
• enklare praktiska uppgifter i vardagen
• att bidra till trivsel, trygghet och gemenskap
• att vara ett extra stöd i aktiviteter och vardagliga sammanhang
En viktig del av arbetet är att möta människor med respekt och bidra till en meningsfull vardag för de äldre.
Du utför inte arbetsuppgifter som kräver vårdutbildning, delegering, medicinhantering eller självständigt omsorgsansvar.
Det här kan passa dig som är nyfiken på arbete med människor och vill prova hur det är att arbeta inom äldreomsorg.Kvalifikationer
Ungdomsjobben riktar sig till dig som är född mellan 2005 och 2008, är bosatt i Hörby kommun och har fyllt 18 år senast den 1 september 2026. Du ska stå utanför arbete och studier, eller nyligen ha avslutat eller avbrutit gymnasiestudier.
Eftersom platserna är en del av en särskild satsning på ungdomsjobb prioriterar vi sökande som står utanför arbete och studier.
Du behöver inte ha utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Det är en fördel om du tycker om service, praktiskt arbete eller att hjälpa andra människor. Viktigast är att du är intresserad, villig att lära dig och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.
För anställning krävs att du kan visa upp utdrag ur polisens belastningsregister innan start.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 1 september 2026, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Schema.
Period: 1 september till 31 december 2026
Omfattning: 50 procent, cirka fyra timmar per dag
Lön: timlön + semesterersättning, enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 31 juli
Intervjuer planeras under vecka 32, den 6 och 7 augusti.
I den här rekryteringen har vi ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor. Det gör ansökan enklare och hjälper oss attbedöma alla sökande på ett likvärdigt sätt. Dina svar är en viktig del av vårt urval. Du kan även bifoga ett CV efter fritt val.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108)
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning Kontakt
Arbetsmarknadsstrateg
Maria Nyman maria.nyman@horby.se +46415378311 Jobbnummer
9993241