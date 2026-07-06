Ungdomsjobb - måltidsservice
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning / Restaurangbiträdesjobb / Hörby Visa alla restaurangbiträdesjobb i Hörby
2026-07-06
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Hörby kommun erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta hos oss handlar i första hand om att ge service till våra medborgare. Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Om ungdomsjobben
För dig som är mellan 18 och 21 år erbjuder Hörby kommun ungdomsjobb inom två av våra viktiga verksamheter: måltidsservice (samt vård och omsorg - publiceras som separat platsannons).
Det här är en möjlighet för dig som vill få arbetslivserfarenhet, prova på ett yrkesområde och ta ett steg närmare arbete eller studier. Du behöver inte ha arbetat tidigare. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill prova på och är intresserad av att lära dig.
När du börjar får du en introduktion på arbetsplatsen. Du får också en handledare eller kontaktperson som hjälper dig att komma in i arbetsuppgifterna och som du kan vända dig till under anställningen.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Inom måltidsservice arbetar du i kommunens kök och matsalar för skola och fritidshem. Du arbetar tillsammans med ordinarie personal, som kockar och måltidsbiträden.
Arbetet är praktiskt och varierat. Du kan till exempel få hjälpa till med:
• förberedelser inför måltider
• enklare matberedning, till exempel sallad, grönsaker eller tillbehör
• disk och rengöring av köksutrustning
• städning och ordning i kök, matsal och på arbetsytor
• enklare uppgifter kring varor och upplockning
• att följa hygien- och säkerhetsrutiner
Du får också en inblick i hur vi arbetar med till exempel specialkost, egenkontroll, leveranser och matsvinn.
Du är med och bidrar till en trygg och trivsam måltidsmiljö för barn, elever och personal.
Det här kan passa dig som är nyfiken på arbete med mat, service och praktiska arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Ungdomsjobben riktar sig till dig som är född mellan 2005 och 2008, är bosatt i Hörby kommun och har fyllt 18 år senast den 1 september 2026. Du ska stå utanför arbete och studier, eller nyligen ha avslutat eller avbrutit gymnasiestudier.
Eftersom platserna är en del av en särskild satsning på ungdomsjobb prioriterar vi sökande som står utanför arbete och studier.
Du behöver inte ha utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet. Det är en fördel om du tycker om service, praktiskt arbete eller att hjälpa andra människor. Viktigast är att du är intresserad, villig att lära dig och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.
För anställning krävs att du kan visa upp utdrag ur polisens misstanke- ochbelastningsregister innan start.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 1 september 2026, upphör: 2026-12-31 .
Arbetstid: Schema.
Period: 1 september till 31 december 2026
Omfattning: 50 procent, cirka fyra timmar per dag
Lön: timlön + semesterersättning, enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 31 juli
Intervjuer planeras under vecka 32, den 6 och 7 augusti.
I den här rekryteringen har vi ersatt det personliga brevet med urvalsfrågor. Det gör ansökan enklare och hjälper oss att bedöma alla sökande på ett likvärdigt sätt. Dina svar är en viktig del av vårt urval. Du kan även bifoga ett CV efter fritt val.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "101/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby Kommun
(org.nr 212000-1108), http://www.horby.se
Hörby (visa karta
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242 80 HÖRBY Arbetsplats
Hörby kommun (2026), Sektor Bildning Kontakt
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln +46415378000 Jobbnummer
9993221