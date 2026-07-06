Ungdomscoach till ungdomsverksamhet
Tidaholms kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Tidaholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Tidaholm
2026-07-06
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Vill du göra skillnad i ungas liv och bidra till en inkluderande och aktiv fritid? Vi söker dig som är en engagerad person som vill vara med och skapa meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och unga! Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Vi söker nu en ungdomscoach till vår öppna ungdomsverksamhet i Tidaholm! Den öppna ungdomsverksamheten ingår i Kulturenheten, som är en del av Kultur- och fritidsförvaltningen. I Kulturenheten ingår även bibliotek och allmän kulturverksamhet.
Vi ingår i nätverket för öppen ungdomsverksamhet, KEKS, och jobbar utifrån främjande insatser och ungdomars delaktighet. Under en period har mötesplatsen för den öppna ungdomsverksamheten varit pausad för att utreda framtida inriktning för öppen ungdomsverksamhet. Nu finns ett sådant politiskt inriktningsbeslut och med start efter sommaren sker en omstart av den öppna ungdomsverksamheten med mötesplatsen EnTrappaNer och andra insatser. Vi behöver nu en ungdomscoach med kunskap och erfarenhet av öppen ungdomsverksamhet för att fortsätta utveckla innehållet i verksamheten. Vi vill tillsammans bidra till att ungdomarnas fria tid fylls med meningsfulla aktiviteter, delaktighet och positiv gemenskap.
Den öppna ungdomsverksamheten är samlokaliserad med biblioteket, i Bibliotekshuset. Lokalerna ger möjlighet till olika former av aktiviteter kring spel, musik, film, pyssel och läsande. Samarbete kommer ske med biblioteksverksamheten som bidrar med olika insatser och aktiviteter riktade mot målgruppen barn och unga.
I rollen som ungdomscoach är du med och formar trygga, jämlika och inspirerande miljöer där unga inte bara känner sig välkomna utan också vill stanna, växa och utvecklas tillsammans med oss. Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning som fritidsledare, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete inom öppen ungdomsverksamhet enligt KEKS-metoden är en stor fördel.
Vi ser att du är bra på att skapa relationer, är kreativ och lösningsfokuserad, då du kommer planera insatser och aktiviteter utifrån deltagarnas intressen.
Du kan också skapa samverkan och samarbete mellan olika aktörer i kommunen, såsom socialtjänst, folkhälsa och skola, i syfte att erbjuda unga tidiga samordnande insatser och en möjlighet till meningsfull fritid.
Vi erbjuder
Ett stort utrymme att forma och utveckla verksamheten med övriga medarbetare för att tillsammans möjliggöra ungdomars initiativ och delaktighet. Du kommer även att få en genomtänkt introduktion så att du känner dig trygg i din roll.
Som arbetsgivare värdesätter vi på Tidaholms kommun en hälsofrämjande arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och ett engagerat ledarskap som stöttar din utveckling. Vi som arbetar här drivs av att skapa en positiv skillnad för våra invånare och vara stolta ambassadörer för vår kommun. Välkommen att bli en del av vår gemenskap och bidra till en hållbar och framåtblickande kommun.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Kvällsarbete ingår och helgarbete kan förekomma.
Urval kan komma att ske löpande under anställningstiden, ansök därför redan idag dock senast 2026-08-17. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tidaholms Kommun
(org.nr 212000-1736), https://tidaholm.se
Torggatan 26 A (visa karta
)
522 83 TIDAHOLM Arbetsplats
Tidaholms kommun Kontakt
Enhetschef Kultur
Ove Jansson ove.jansson@tidaholm.se +46502606185 Jobbnummer
9992965