Ungdomscoach till ungdomscentrum
2026-01-05
Vi behöver bli fler! Är du genuint intresserad av att arbeta med ungdomar? Vill du dessutom arbeta på en arbetsplats där vi arbetar som ett team och har som mål att finnas till, stötta och göra skillnad för de vi möter? Då kan ungdomscentrum vara arbetsplatsen för dig!
Ungdomscentrums målgrupp är ungdomar (13-20 år) där det finns oro gällande narkotika, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Många av ungdomarna kommer från en miljö som präglas av psykisk ohälsa och missbruk. Ungdomscentrum erbjuder individuella samtal, familjesamtal/behandling, samtal med övrigt nätverk och olika typer av programverksamhet. Insatsen kan ges efter egen ansökan, som ett bistånd från socialtjänsten eller som påföljd efter domslut.
Verksamheterna inom ungdomscentrum erbjuder ungdomar en professionell öppenvårdskontakt med ett brett utbud av kompetenser som möjliggör ett individuellt utformat stöd utifrån den enskildes behov. Självklart samverkar vi även inom ungdomscentrum mellan de olika verksamhetsgrenarna, vilket betyder att ungdomar och föräldrar kan snabbt och enkelt få hjälp med olika frågor eller bekymmer som ryms inom vår enhet.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Ungdomscoach är en av ungdomscentrums flera verksamheter. Syftet med Ungdomscoach är att genom tidiga insatser förebygga behov av mer omfattande insatser.
Insatsen ungdomscoach utgår från den enskilde ungdomens behov och genomförandeplan och kan därför ha ett varierat innehåll som exempelvis social träning i vardagssituationer, motiverande samtal, konkret och handfast hjälp att komma iväg på dagliga aktiviteter, stöd och hjälp att initiera/fullfölja behandlingskontakter och stöd i skolarbetet. Ungdomscoachen stödjer den enskilde mot en fungerande vardag och arbetar med den unge individuellt men även tillsammans med den unges familj eller annat nätverk. Som ungdomscoach förväntas du arbeta självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegor som har ansvar för andra behandlingsinsatser på ungdomscentrum. Dokumentation som exempelvis månadsrapporter och journalföring ingår i arbetsuppgifterna.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som exempelvis socionom eller beteendevetare. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av socialt arbete med ungdomar.
Vi ser gärna att du ha MI-utbildning och systemteoriutbildning. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Som person är du flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du är lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Vidare är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Aylin Blom, enhetschef, 018-727 03 95Ulrika Sandelin, biträdande enhetschef, 018-727 27 53.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
