Ungdomscoach i öppen ungdomsverksamhet, vikariat - Ale kommun, Öppen ungdomsverksamhet - Administratörsjobb i Ale

Ale kommun, Öppen ungdomsverksamhet / Administratörsjobb / Ale2021-04-08Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi 2 300 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?Söker du en öppen ungdomsverksamhet som ligger i absoluta framkanten i utveckling, som vågat ta steget att på riktigt tro på ungdomars engagemang och ser du fördelarna med en tjänst som har sin tyngdpunkt i ungdomarnas fritid? Då är det här tjänsten för dig!2021-04-08I Ale kommun finner du några av landets främsta ungdomsarbetare, åtminstone om man ska tro på ryktet vi har i regionen. Vi brinner för våra ungdomar och vi brinner för att bidra till att de ska må bra och stöttar dem i deras utveckling på fritiden.Vi är en relativt ung personalgrupp och det har många fördelar men nu ska flera av våra medarbetare vara föräldralediga eller studera och vi söker därför deras vikarier. Först och främst över sommaren men sannolikheten är stor att detta kommer att förlängas.Du kommer att ingå i ett team om 11 ungdomscoacher. Våra mötesplatser finns för alla ungdomar som vill komma till en trygg plats. Här de kan diskutera livet, sina drömmar och planera olika event eller bara umgås och delta i alla aktiviteter.Just nu håller vi på att bygga upp en helt ny verksamhet där vi ska vara både mobila och digitala. Ett väldigt spännande arbete som hela arbetsgruppen är med och utvecklar.Vi håller också på att utveckla vår verksamhet i Ale Kulturrum där vi tillsammans med övriga enheter inom Kultur och fritid, studieförbund och föreningslivet hoppas kunna erbjuda Ales ungdomar ett varierande utbud av aktiviteter.Vi finns på Facebook, Instagram och har vår egen app "Ung i Ale". Du förväntas bidra till dessa sidor så ett visst intresse för marknadsföring är bara en fördel. Alla ungdomscoacher har självklart både egen laptop och mobiltelefon.Arbetet är förlagd både på dagtid och kvällstid. Lov, helger och kvällar är prioriterade.Som person är du positiv, glad och utåtriktad. Du är kreativ, initiativtagande och gränssättande i din roll som ungdomscoach. Du är bekväm och trygg och rör dig obehindrat i ungdomsmiljöer. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och samverkanspartners. Du tar ansvar för och du planerar, genomför och utvärderar ditt arbete och du bidrar till att uppfylla enhetens gemensamma mål och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Du har en slutförd fritidsledarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta på fritidsgård och du måste vara förberedd på en verksamhet där du får delta i utvecklingsprocesser. Här är det viktigt att du är intresserad av att utveckla ungdomsverksamhet och vågar prova nya vägar för här står vi inte stilla och är inte så traditionella. Vi söker ungdomscoacher som tillsammans med sina arbetskamrater ska se till att ungdomarnas delaktighet och inflytande i vår verksamhet ska bli verklighet. Vi vill alltså att du, liksom vi, är öppen för nya utmaningar, nytänkande, inspirerande och att du är en trygg förebild för våra ungdomar.Intresse för genusfrågor och att arbeta för en jämställd verksamhet är för oss en självklarhet.Vi är aktiva i nätverket KEKS och ser det som en fördel om du är bekant med KEKS och har arbetat med de olika verktyg och metoder för kvalitet som nätverket har.Minst B-körkort.Du har erfarenhet av att leda och coacha ungdomar.Du har god kunskap i Officepaketet och bemästrar svenska i tal och skrift.För att arbeta inom verksamheten krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdrag från belastningsregistret och det kan dröja några veckor innan du får ditt utdrag. Utdrag från belastningsregistret kan beställas här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Meriterande:Om du har arbetslivserfarenhet av öppen fritidsgårdsverksamhet vars verksamhet haft i syfte att arbeta med ungdomars inflytande och delaktighet.Om du besitter kunskaper som du kan lära ut inom tex skapande, hälsa, sport, kultur, musikstudio.Om du besitter kunskaper i sociala medier och aktiviteter online.ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-05-01 Tillträde snarast., upphör: 2021-08-31 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-18