Ungdomscoach
Mål och Vision Skåne AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-02-03
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mål och Vision Skåne AB i Malmö
Vi söker en ungdomscoach till vårt stödboende i Malmö - Mål och Vision
Vill du arbeta i en liten och nära verksamhet där relationer, samarbete och flexibilitet står i centrum?
Till vårt stödboende Mål och Vision i Malmö söker vi nu en engagerad och trygg ungdomscoach som vill arbeta nära unga människor och vara en del av ett sammanhållet arbetslag.
Om verksamheten
Mål och Vision är ett mindre stödboende, vilket innebär korta beslutsvägar, nära samarbete och god kännedom om varje ungdom. Vi arbetar relationsbaserat och med stort fokus på trygghet, kontinuitet och kvalitet i insatserna. Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Som ungdomscoach arbetar du tätt tillsammans med kollegor och är alltid påkopplad mot arbetsgruppen i det dagliga arbetet. Uppdraget utgår från vårdplaner och uppdrag från socialtjänsten, som följs upp gemensamt.
Arbetet är flexibelt och behovsanpassat, där planering sker i samråd med ungdomarna utifrån deras vardag och mål.
Du kommer bland annat att:
arbeta utifrån vårdplan och uppdrag från socialtjänsten
följa upp mål och insatser tillsammans med ungdom och arbetsgrupp
skapa struktur, motivation och stöd i ungdomarnas vardag
samverka med socialtjänst och andra aktörer
dokumentera och delta i gemensam reflektion
bidra till en trygg och stabil boendemiljö
Vi söker dig som
är utbildad socionom
trivs i en mindre verksamhet med nära samarbete
är relationsskapande, trygg och lyhörd
är flexibel och kan anpassa arbetet efter ungdomarnas behov
har B-körkort
Erfarenhet av stödboende eller socialt arbete med unga är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
heltidstjänst i Malmö
flexibla arbetstider och flexibel planering tillsammans med ungdomarna
ett nära, engagerat och stödjande arbetslag
en verksamhet med tydlig värdegrund och korta beslutsvägar
Anställningsform
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Skicka din ansökan via mejl
E-post: johan@malochvision.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan om tjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mål och Vision Skåne AB
(org.nr 559107-1237), https://www.malochvision.se/kontakt/malmo-skane/
Kopparbergsgatan 8 (visa karta
)
214 44 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mål & Vision Skåne AB Kontakt
Johan Svensson johan@malochvision.se 0735759424 Jobbnummer
9719432