Ungdomscoach

Mål och Vision Skåne AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö
2026-02-03


Vi söker en ungdomscoach till vårt stödboende i Malmö - Mål och Vision


Vill du arbeta i en liten och nära verksamhet där relationer, samarbete och flexibilitet står i centrum?
Till vårt stödboende Mål och Vision i Malmö söker vi nu en engagerad och trygg ungdomscoach som vill arbeta nära unga människor och vara en del av ett sammanhållet arbetslag.


Om verksamheten


Mål och Vision är ett mindre stödboende, vilket innebär korta beslutsvägar, nära samarbete och god kännedom om varje ungdom. Vi arbetar relationsbaserat och med stort fokus på trygghet, kontinuitet och kvalitet i insatserna.



Om tjänsten


Som ungdomscoach arbetar du tätt tillsammans med kollegor och är alltid påkopplad mot arbetsgruppen i det dagliga arbetet. Uppdraget utgår från vårdplaner och uppdrag från socialtjänsten, som följs upp gemensamt.

Arbetet är flexibelt och behovsanpassat, där planering sker i samråd med ungdomarna utifrån deras vardag och mål.

Du kommer bland annat att:

arbeta utifrån vårdplan och uppdrag från socialtjänsten
följa upp mål och insatser tillsammans med ungdom och arbetsgrupp
skapa struktur, motivation och stöd i ungdomarnas vardag
samverka med socialtjänst och andra aktörer
dokumentera och delta i gemensam reflektion
bidra till en trygg och stabil boendemiljö




Vi söker dig som


är utbildad socionom
trivs i en mindre verksamhet med nära samarbete
är relationsskapande, trygg och lyhörd
är flexibel och kan anpassa arbetet efter ungdomarnas behov
har B-körkort



Erfarenhet av stödboende eller socialt arbete med unga är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.


Vi erbjuder


heltidstjänst i Malmö
flexibla arbetstider och flexibel planering tillsammans med ungdomarna
ett nära, engagerat och stödjande arbetslag
en verksamhet med tydlig värdegrund och korta beslutsvägar




Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Skicka din ansökan via mejl
E-post: johan@malochvision.se

Arbetsgivare
Mål och Vision Skåne AB (org.nr 559107-1237), https://www.malochvision.se/kontakt/malmo-skane/
Kopparbergsgatan 8 (visa karta)
214 44  MALMÖ

Arbetsplats
Mål & Vision Skåne AB

Kontakt
Johan Svensson
johan@malochvision.se
0735759424

