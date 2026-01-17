Ungdomsbehandlare
2026-01-17
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Karlskrona
, Halmstad
, Stockholm
Kasam Behandlingsfamiljer söker Ungdomsbehandlare
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga i komplexa livssituationer?
Kasam Behandlingsfamiljer söker nu en engagerad och trygg ungdomsbehandlare som vill arbeta nära barn, familjehem och ett tvärprofessionellt team med hög specialistkompetens.
Om verksamheten
Kasam Behandlingsfamiljer bedriver konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinriktning. Vi arbetar med barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik, ofta i kombination med trauma, neuropsykiatriska svårigheter och relationsproblematik. Vårt arbete genomsyras av barnets bästa, struktur, långsiktighet och kvalitet.
Runt varje barn finns ett team bestående av bl.a. familjebehandlare, DBT-terapeut, specialpedagog, barnombud och handledare, där du som ungdomsbehandlare har en central roll.
Om rollen
Som ungdomsbehandlare arbetar du nära barnet/ungdomen i vardagen och ansvarar för att genomföra behandlings- och stödinsatser utifrån vårdplan och genomförandeplan.
Arbetet kan innefatta:
Individuellt stöd till barn och ungdomar
Färdighetsträning (känsloreglering, sociala färdigheter, struktur)
Relationsskapande och motivationsarbete
Samverkan med familjehem, skola, socialtjänst och övriga aktörer
Dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner
Medverkan i behandlingskonferenser och teammöten
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med övriga funktioner i teamet.
Vi söker dig som:
Är socialpedagog, socionom eller likvärdig utbildning
Har erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar i utsatta situationer
Har god förmåga att skapa trygga relationer och behålla lugn i affekt
Är strukturerad, ansvarstagande och professionell
Trivs med att arbeta målinriktat och resultatinriktat
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av trauma, NPF, DBT, TMO eller liknande metoder
Erfarenhet av familjehemsvård eller HVB
B-körkort
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - på riktigt
Ett tvärprofessionellt team med hög kompetens
Handledning, stöd och kontinuerlig kompetensutveckling
Ett arbetsklimat präglat av tillit, professionalism och engagemang
Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet
Placering: Kalmar/Karlskrona/Kristianstad
Omfattning: heltid/deltid enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
