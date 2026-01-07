Undervisa svenska - Falun (extrajobb)
Upgrades Education Sweden AB / Pedagogjobb / Falun
2026-01-07
Söker du ett flexibelt och roligt extrajobb inom svenskundervisning? Då ska du läsa vidare!
Vi söker just nu en språkcoach i svenska som är tillgänglig för undervisning minst en dag i veckan (90 minuter).
Observera att undervisningen sker på plats i Falun - onlineundervisning är inte ett alternativ för denna tjänst.
Att jobba som språkcoach på Upgrades
Arbeta med engagerande och varierande uppdrag inom språkundervisning och bli en del av vårt fantastiska team av språkcoacher!
Som språkcoach på Upgrades planerar du självständigt undervisningen utifrån kundens behov och nivå. Arbetet är uppdragsbaserat och varierar beroende på språknivå, antal deltagare samt önskemål om dag, plats och tid.Publiceringsdatum2026-01-07Profil
Du har tillit till din egen förmåga och trivs med ett omväxlande arbete där du självständigt planerar undervisningen efter deltagarnas behov. Du har en god förmåga att motivera och inspirera andra, och som person är du:
Lyhörd, engagerad och flexibel
Kommunikativ, självständig och strukturerad
Kreativ och motiverandeKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning (två år eller längre).
Obehindrade kunskaper i svenska.
Erfarenhet av att undervisa vuxna elever i svenska som andra- och/eller främmande språk.
Goda kunskaper i engelska.
Genuint intresse för undervisning och pedagogik.Så ansöker du
Vi rekryterar löpande till detta uppdrag, så vänta inte med att skicka in din ansökan- tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV och personligt brev till: work@upgrades.se
Bifoga ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av tjänsten och hur din tillgänglighet ser ut.
Ange Undervisa svenska - Falun (extrajobb) i ämnesraden när du skickar in din ansökan.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor om tjänsten via telefon.
Om Upgrades
Om Upgrades

Upgrades är ett utbildningsföretag där privatpersoner och företag får skräddarsydd språkundervisning. Vi erbjuder både individuell- och gruppundervisning och anpassar utbildningarna efter våra kunders nivå, mål och tidsschema. Besök vår hemsida för mer information: www.upgrades.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: work@upgrades.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undervisa svenska i Falun".

Upgrades Education Sweden AB
Falun Kontakt
Rekryteringsansvarig
Upgrades Rekrytering work@upgrades.se Jobbnummer
