Undertaksmontör Lärling

Vgroup Akustik AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Luleå
2025-10-20


Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Älvsbyn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vgroup Akustik AB i Luleå

Vi söker nu dig som vill bli en del av Sveriges snabbast växande undertaksfirma!
VGROUP Akustik grundades 2023 och har sen dess blivit en aktör att räkna med i undertaksvärlden.
Som lärling hos oss så blir du upplärd av och får arbeta tillsammans en av våra erfarna montörer.

Arbetsuppgifter inkluderar:
• Montering av olika typer av undertak
• Montering av väggabsorbenter och paneler
• Förberedelse av material och ytor för installation
• Arbete utifrån ritningar och specifikationer
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen

Vi söker dig som:
• Inte har tummen mitt i handen
• Är nyfiken och vill lära dig ett nytt yrke
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har ett öga för detaljer och ett fokus på kvalitet
• Innehar B-körkort
• Talar svenska

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: micke@vgroupakustik.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vgroup Akustik AB (org.nr 559447-6243)
972 31  LULEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Micke Westberg
micke@vgroupakustik.se

Jobbnummer
9565145

Prenumerera på jobb från Vgroup Akustik AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vgroup Akustik AB: