Undertaksmontör Lärling
Vgroup Akustik AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Luleå Visa alla takmontörs- och golvläggarjobb i Luleå
2025-10-20
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vgroup Akustik AB i Luleå
Vi söker nu dig som vill bli en del av Sveriges snabbast växande undertaksfirma!
VGROUP Akustik grundades 2023 och har sen dess blivit en aktör att räkna med i undertaksvärlden.
Som lärling hos oss så blir du upplärd av och får arbeta tillsammans en av våra erfarna montörer.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Montering av olika typer av undertak
• Montering av väggabsorbenter och paneler
• Förberedelse av material och ytor för installation
• Arbete utifrån ritningar och specifikationer
• Samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Vi söker dig som:
• Inte har tummen mitt i handen
• Är nyfiken och vill lära dig ett nytt yrke
• Kan arbeta självständigt och i team
• Har ett öga för detaljer och ett fokus på kvalitet
• Innehar B-körkort
• Talar svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: micke@vgroupakustik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vgroup Akustik AB
(org.nr 559447-6243)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Micke Westberg micke@vgroupakustik.se Jobbnummer
9565145