Undersköterskor vid behov till Kattrumpstullen
Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker nu undersköterskor till Kattrumpstullen för behovsanställning.
Boendet ligger i området Ruddammen på Roslagstullsbacken. Hit kommer du enklast med buss 61 från Odenplan. Vi bedriver vård och omsorg för äldre med stora omvårdnadsbehov. Verksamheten har höga kvalitetsmål och vi har den enskilde i fokus utifrån gällande lagar och riktlinjer. Vi arbetar för att skapa ett boende där den äldre upplever trygghet, välbefinnande och meningsfullhet.
Vi erbjuder
Vi har ett gott arbetsklimat med låg personalomsättning. du kommer att få arbeta med trevliga kollegor, engagerade chefer i en fin arbetsmiljö. Vi har tillgång till eget gym och massagestol. Kom och bli en av oss!
Din roll
Som undersköterska ger du en god omvårdnad och social omsorg till de boende. Du hjälper och stödjer den boende i det dagliga livet med bland annat personlig hygien, måltider och aktiviteter. Vi utgår alltid från den boendes behov och önskemål så långt det är möjligt i planeringen och utförandet av omvårdnaden.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver:
gymnasieutbildning inom hälso- och sjukvård till undersköterska
minst ett års arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen
kunna tala och skriva på flytande svenska
Det är meriterande med:
erfarenhet av dokumentation i det sociala journalsystemet Parasol
Vi behöver dig som är professionell, självständig och har en personlig mognad. Du behöver vara serviceinriktad, engagerad och lyhörd för den äldres behov. Du är relationsskapande, värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrunder och kulturer kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du behöver vara kommunikativ för att kunna samarbeta på ett konstruktivt sätt då vi arbetar i team. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, hos Stockholms stad måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6117". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg Kontakt
Jeanette Glassel jeanette.glassel@stockholm.se 076-1209251 Jobbnummer
9578557