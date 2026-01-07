Undersköterskor till Västerort - Aleris Basal hemsjukvård
Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad på riktigt och arbeta på helger inom hemsjukvård? Är du en engagerad och ansvarstagande undersköterska som trivs med ett självständigt arbete? Då kan detta vara rätt arbete för dig.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar när de har stängt - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län.Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Läkemedelsadministrering
Insulin, sond, stomi och inhalation
Lättare sårvård
Du dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon för planering av arbetspass. Du har alltid stöd av ett administrativt team som hjälper till att strukturera arbetet.
Våra kontor finns i Bromma, Sollentuna och Ekerö, och patienterna finns inom ett avgränsat geografiskt område. Resor mellan patientbesök sker med våra miljöklassade bilar. Arbetstiderna är förlagda till helger.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till förmåner som stöttar både ditt arbetsliv och privatliv. Hos oss på hemsjukvården erbjuder vi även:
En strukturerad introduktion med uppföljning
En öppen kultur där engagemang och förbättringsförslag uppmuntras
En god arbetsmiljö med närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Har erfarenhet av delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och erfarenhet av Epsilon och journalsystemet TakeCare
Innehar B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av hemsjukvård. Du är självständig, ansvarstagande och trygg i att hantera föränderliga situationer. Du arbetar strukturerat även i ett högre tempo och har alltid patientens bästa i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Kollektivavtal: FinnsSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka.
I rekryteringsprocessen använder vi specialanpassade tester för att säkerställa relevant kompetens. Tester skickas automatiskt till kandidater som uppfyller grundkraven.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6989833-1777380". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Tunnlandsvägen 99 (visa karta
)
168 36 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Linda Edvardsen linda.edvardsen@aleris.se 0728578217 Jobbnummer
9671919