Undersköterskor till vård- och omsorgsboende
2025-09-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
, Västervik
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Välkommen till oss!

Arbetsuppgifter
Kom och jobba med vårt härliga gäng i Kalmar kommuns vård- och omsorgsboende. Nu söker vi undersköterskor och specialistundersköterskor till våra vård- och omsorgsboenden Berga Backe, Ingelstorpsvägen, S:t Kristoffers väg, Stensberg och Möregården. Ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du kommer att vara en förlängd arm för de äldre och få möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, ingen dag är den andra lik!
Tillsammans med omsorgstagaren deltar du i aktiviteter, både individuella och i grupp. Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagaren i fokus. Här bygger vi vår verksamhet på ett tvärprofessionellt förhållningssätt då vi vill att du ska vara med och påverka.
I arbetet som undersköterska ingår uppgifter att planera stöd, omsorg och service. Du kommer att arbeta med fast omsorgskontakt vilket innebär att upprätta och arbeta utifrån genomförandeplaner. I uppdraget ska du kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som undersköterska med nattjänstgöring arbetar du ständig natt på ett av våra vård- och omsorgsboende.
Kvalitetsarbetet är en central del av vårt arbete, vilket innebär att vi skapar värde för omsorgstagaren genom att systematiskt arbeta med kontinuerliga förbättringar och lärande på arbetsplatsen. Som förebild har du ett hälsofrämjande förhållningssätt och är drivande i vardagen. Du stödjer kollegor att ta vara på den enskildes och dennes företrädares resurser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis från Socialstyrelsen. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen och utökad delegering.
Du har en god kommunikativ förmåga, lätt för att samverka och bygga goda relationer, då en stor del av arbetet innebär att skapa trygghet och kontakt med våra omsorgstagare, deras anhöriga och andra professioner. Du är positiv, ansvarstagande och har en förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar. Vi värdesätter också god förmåga att lyssna in omsorgstagarens behov och att kommunicera det till kollegor i ditt team.
Vi är i en digitaliseringsutveckling vilket kräver god datorvana i olika system och att du vill vara med och driva ett innovativt utvecklingsarbete.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Körkort är meriterande.
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
väljer du registerutdrag för arbete på HVB-hem.
Tillsättning av tjänsten sker löpande.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Enhetschef Stensberg
