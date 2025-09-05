Undersköterskor till Tomtebogården
Mora Kommun / Undersköterskejobb / Mora
2025-09-05
Ansök idag. Kollegor imorgon.Publiceringsdatum2025-09-05Beskrivning
Tomtebogården är ett trivsamt äldreboende beläget i centrala Mora med naturen nära inpå husknuten.
Vi är ett tryggt hem för våra 40 boende fördelat på fyra avdelningar, varav en är specialiserad på demensvård. Vi är stolta över att vara en plats där både boende och personal trivs och utvecklas.
Vi på Tomtebogården söker nu kollegor för tillsvidareanställning som vill arbeta tillsammans med oss i en utvecklande och stödjande miljö.
Vi arbetar i skift, med tre personer på dagen och tre på kvällen, vilket ger oss möjlighet att fokusera på aktiviteter och att vara nära våra brukare. Vi arbetar varannan helg.
Vi erbjuder dig:
- Ett stöttande team av kollegor och ledning.
- Fortbildning och kompetensutveckling.
- Möjlighet att påverka och bygga en trygg och meningsfull gemensam kultur som värnar om medarbetare och äldre och där individens behov och välbefinnande är i centrum.
Om detta låter lockande och du vill vara med och göra skillnad, tveka inte att söka! Vi ser fram emot att höra från dig. Dina arbetsuppgifter
På Tomtebogården arbetar vi nära våra boende och deras anhöriga för att ge bästa möjliga vård och omsorg. Vi arbetar med fasta omsorgskontakter där du kommer att hjälpa till med personlig omvårdnad, stödja kosthållning och nutrition samt verka för goda matvanor utifrån IBIC. Kosten levereras från vårt fantastiska kök på Saxnäs, som använder lokala leverantörer och råvaror för en näringsriktig kost till våra äldre.
Du kommer att utföra delegerade arbetsuppgifter enligt Hälso- och sjukvårdslagen, inklusive läkemedelshantering, samt dokumentera omsorgsarbetet enligt Socialstyrelsens riktlinjer i verksamhetssystemet Life Care. Kvalifikationer
- Undersköterskeutbildning.
- Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Är van vid att arbeta enligt basala hygienrutiner och känner till offentlighets- och sekretesslagen.
- Datakunskaper tillräckliga för dokumentation och andra digitala arbetsuppgifter.
Förmågor och färdigheter
Som person har du förmågan att anpassa dig och arbeta utifrån den enskildes behov. Arbetet innebär ett nära samarbete med både kollegor, boende och anhöriga så det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och är empatisk, vilket hjälper dig att bygga förtroende och skapa en trygg miljö.
Du har tålamod och behåller fokus även i pressade situationer, vilket bidrar till att ge god omsorg till våra boende. Att vara serviceinriktad och strukturerad hjälper dig att planera och organisera ditt arbete effektivt, vilket i sin tur ger en hög kvalitet på vården.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/178". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Kontakt
Helen Nybladh 0250-27370 Jobbnummer
9494885