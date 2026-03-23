Undersköterskor till sommarvikariat, Dagverksamhet för äldre
2026-03-23
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss på Norra Innerstadens dagverksamheter för äldre.
Dagverksamheter Bo Bergman och Klockhuset söker nu undersköterskor med erfarenhet av arbeta i dagverksamhet eller med demensvård till sommarvikariat.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett stimulerande och socialt arbete där du får arbeta i ett professionellt team av erfarna undersköterskor. Vi erbjuder heltid med arbetstid mån-fre kl. 08.00-16.00. För att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i ditt arbete erbjuder vi även en strukturerad introduktion med utsedd handledare.
Din roll
På dagverksamheten har det personcentrerade förhållningssättet en central roll i att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande dag för våra gäster som lever med demenssjukdom. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och anpassar du både omvårdnaden, måltiderna och aktiviteterna utifrån gästernas individuella behov, önskemål och förutsättningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att;
Planera och genomföra aktiviteter som stimulerar gästerna fysiskt, kognitivt och socialt.
Planera, tillreda och servera näringsrik frukost, lunch och efterrätt.
Ge stöd vid omvårdnad.
Samverka med anhöriga och hemtjänst.
Under sommarmånaderna har vi två semesterperioder, vi ser helst att du kan arbeta båda perioderna.
Våra perioder är:
Period 1: v.28 - 31
Period 2: v.32 - 34
Din kompetens och erfarenhet
För uppdraget behöver du:
Ha erfarenhet av att arbeta i dagverksamhet för äldre eller demensvård
Behärska svenska språket obehindrat i tal och skrift
Ha goda kunskaper i att dokumentera enligt socialtjänstlagen
Meriterande med:
Utbildning som undersköterska med skyddad yrkestitel.
Specialistutbildning inom demensvård.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga färdigheter. Att arbeta på dagverksamhet kräver att du har ett professionellt bemötande, samt god förmåga att strukturera ditt arbete i samarbete med gäst, anhörig, hemtjänst och personal. Du förväntas ha ett personcentrerat arbetssätt, där du med pedagogisk insikt undersöker tillsammans med gäst, vad som är meningsfullt för gäst och tar initiativ till att erbjuda det under gästens vistelse på dagverksamheten.
Har du efterfrågade kompetenser och tycker att denna tjänst verkar spännande-Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1443". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Dagverksamhet för äldre Kontakt
Sofie Persson sofie.persson@stockholm.se 08-50809506 Jobbnummer
9812077