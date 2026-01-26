Undersköterskor till SÄBO i Stockholms-området!
Nu söker vi undersköterskor till säbo i Stockholms-området. Boende för demens och somatik. Till arbetsuppgifterna hör städ, tvätt, hushållssysslor och omvårdnad. Perioden är v.6-11, 2026 på 100%. Dag-, kväll- och nattskift. Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
• Undersköterska*Erfarenhet av säbo Vidare önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete som undersköterska, att du har lätt för att lära dig nya saker och van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• Goda villkor
• En trevlig och stimulerande arbetsmiljö
Ansökningsfrist
Snarast möjligt
Uppstart
Vecka 6, 2026
Arbetsort:
Stockholm, Sverige
Varaktighet
Vecka 6-11, 2026
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
