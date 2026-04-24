Undersköterskor till pooltjänster
2026-04-24
Är du en trygg undersköterska som vill ha ett aktivt arbete i omväxlande miljöer? Då kan det vara dig vi söker! Nu rekryterar vi undersköterskor till fasta tjänster i kommunens poolgrupper för hemtjänst respektive särskilt boende.
Som poolanställd arbetar du där behov finns och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt. Du arbetar på olika arbetsplatser på kommunens särskilda boenden och/eller inom hemtjänsten, både i stad och på landsbygd.
I arbetet har du löpande kontakt med vår serviceinriktade samordnare som planerar dina arbetspass utifrån din tillgänglighet och verksamheternas aviserande behov. Arbetspassen kan till exempel innebära att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro eller förstärker bemanningen under perioder med hög arbetsbelastning.
Tjänsterna är på heltid, med möjlighet till lägre sysselsättningsgrad. I poolen arbetar du enligt en flexibel arbetstidsmodell vilket innebär att du har möjlighet att påverka din schemaläggning. Arbete i poolen berättigar ett lönetillägg på 2600 kr utöver din månadslön.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i poolen tillhör du Enheten för rekrytering och bemanning inom Sektor hemtjänst och särskilt boende.
Du utför omsorgs- och serviceinsatser utifrån gällande beslut enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Insatserna kan vara både planerade och akuta.
Du arbetar för att stärka den enskildes fysiska, psykiska och sociala välbefinnande genom att ge stöd i vardagen. I uppdraget ingår personlig omvårdnad utifrån individuella behov samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel inom omvårdnad och rehabilitering.
Du dokumenterar också ditt arbete i verksamhetssystemen.
Målet är att ge en trygg och säker vård med god kvalitet. Du samarbetar med ordinarie personal på den enhet där du arbetar för dagen, vilket kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vanliga arbetsuppgifter
Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
Stötta vid förflyttningar
Rehabiliterande insatser
Tillredning och stöttning vid måltider
Social samvaro och aktiviteter för medborgarna
Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
Olika typer av provtagning
Benlindning
Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
Enklare såromläggning
Omvårdnadsdokumentation
Kvalifikationer
Utbildad undersköterska
Körkort och tillgång till egen bil
Några års erfarenhet inom yrket
Trygghet i yrkesrollen
Goda kunskaper gällande HSL-insatser
Goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom kommunal vård och omsorg
Vi söker dig
Vi söker dig som är trygg i och vill utvecklas i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta med andra och för att skapa relationer med kollegor och medborgare. Som undersköterska är du serviceinriktad och självgående med god förmåga att anpassa dig till omväxlande situationer.
Du har en helhetssyn i ditt uppdrag och förstår verksamhetens mål och arbetar för att följa dem. Du föregår med gott exempel i omvårdnadsarbetet samt följer fattade beslut och riktlinjer. Som person är du öppen och inbjudande med en väl utvecklad empatisk förmåga.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare. Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts. Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
831 39 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Ahnlund maria.ahnlund@ostersund.se Jobbnummer
9875270