Undersköterskor till Ortopediavdelning Akut, Kristianstad
2025-09-30
Gör skillnad. Varje dag.
Är du undersköterska och intresserad av att arbeta på en opererande akutvårdsavdelning? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Verksamhetsområde (VO) kirurgi är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset Kristianstad och består av mottagningsverksamhet med kärl-, övre/nedre gastro- och bröst-/plastikpatienter. Vi har även Ortopediavdelning akut, Kirurgiavdelning akut, Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi-, kirurgi-, öron-, näs- och halsavdelning samt en onkologisk behandlingsenhet.
Ortopediavdelning akut ligger i framkant vad gäller vårdutveckling och omtanke för patienten. Arbetet på vår avdelning är omväxlande där ingen dag är den andra lik. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med andra yrkeskategorier för att skapa förutsättningar för den bästa personcentrerade vården. Många av våra patienter har även internmedicinska åkommor, vilket gör att du utvecklar en bred kompetens. Hos oss är allas kompetens lika viktig!
Under 2024 har vi startat och vidareutvecklat en ortopedisk utskrivningsenhet (OUPS). På enheten vårdas patienter som är medicinskt utskrivningsklara. Enheten är bemannad av undersköterskor med särskilda delegeringar, med stöd av sjuksköterskor.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna nya undersköterskekollegor till vår avdelning!
Som undersköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och har ansvar för vanligt förekommande undersköterskeuppgifter på en opererande akutvårdsavdelning. I rollen som undersköterska utmanas och utvecklas du av varierande arbetsuppgifter, där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra omvårdnaden av våra patienter. För att frigöra tid till omvårdnad för våra undersköterskor har vi servicemedarbetare som sköter mathantering, renhållning av faciliteter och rum.
Då vi värnar om våra medarbetares kompetensutveckling erbjuder vi dig ett antal utbildningsdagar med fördjupningsföreläsningar inom olika områden. Som nyanställd hos oss får du en individuellt anpassad introduktion utifrån din befintliga kompetens.
Tjänsterna avser rotationsarbete som innebär arbete både dag, kväll och eventuellt natt. Samtliga tjänster innefattar helgtjänstgöring. Vi tillämpar önskeschema och erbjuder dig flextid och friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur, gärna med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård med vana att ta EKG, katetersättning och viss blodprovstagning. Vidare är det meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom ortopedisk verksamhet. Då du som undersköterska arbetar i Melior och andra administrativa system ser vi gärna att du har god datorvana.
Du trivs med teamarbete och vill bidra till en god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. Vidare känner du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som för utveckling av verksamheten. Vi värdesätter också att du, precis som vi, ser ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och kollegor som en självklarhet. Då vi arbetar i en akut verksamhet krävs det även att du kan ställa om till olika tempon och anpassa dig efter situationerna du står inför. Därtill känner du till och vill tillsammans med oss arbeta utifrån Region Skånes värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Lisbet Alkmyr, Tf enhetschef 044-309 10 87 Jobbnummer
9533808