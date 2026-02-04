Undersköterskor till ny hemtjänsenhet på prinsgatan
Om jobbet
Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du vara del av en nystart och bidra till att forma en ny verksamhet? Nu öppnar Prinsgatans hemtjänstcentral en ny enhet - vi söker flera engagerade undersköterskor som vill vara med från början och skapa en trygg, personlig och utvecklande hemtjänst tillsammans.
För oss är det viktigt att man trivs på jobbet. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete i gruppen samt med hemsjukvården. Vi sätter alltid omsorgstagaren i centrum och tycker att det är viktigt att omsorgstagaren är delaktig i utformandet av sina insatser. I vår grupp får man möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, ta ansvar och arbeta självständigt.
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du nära människor och är ett stöd i deras vardag genom vård- och omsorgsinsatser i den enskildes bostad. Du motiverar och stimulerar omsorgstagaren utifrån individuella behov, förutsättningar och önskemål. Arbetet utgår från beviljade biståndsinsatser och kan omfatta personlig omsorg, stöd vid måltider, sociala aktiviteter, vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga.
Verksamheten bedrivs enligt socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden, med individens behov i centrum och ett hälsofrämjande förhållningssätt där den enskildes resurser och förmågor tas tillvara.
I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. I rollen ingår även att vara fast omsorgskontakt. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska, till exempel att ge insulin och medicin. All dokumentation görs digitalt. Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv. De vi möter har behov av stöd både dag, kväll och helg. Din arbetstid är därför schemalagd.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde till den nya enheten beräknas till april. För den som önskar finns möjlighet att påbörja anställningen tidigare vid Prinsgatans hemtjänstcentral, inom de gator som kommer att tillhöra den nya enheten Haga
Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska, du kan visa Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt visa att du var tillsvidareanställd som undersköterska när de nya reglerna infördes.
- Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Grundläggande datorvana (IT-kunskaper).
Meriterande
- Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete gärna inom hemtjänst.
- Erfarenhet av social dokumentation och mottagningsombudsroll Dina personliga egenskaper
Du är flexibel och ser möjligheter när saker förändras. Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter, strävar efter att göra klart allt på bästa sätt och följer upp resultatet. Du samarbetar aktivt med andra, lyssnar, visar intresse och respekt, och arbetar tillsammans för att uppnå det gemensamma målet och göra skillnad för dem vi är till för.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
