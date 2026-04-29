Undersköterskor till ny demensavdelning i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag. Vi söker nu engagerade och omtänksamma medarbetare till en nyöppnad demensavdelning på Kista vård och omsorgsboende med inriktning på finsktalande boende.
Kista vård- och omsorgsboende drivs av Stockholms Stad och ligger nära Kista centrum. Boendet riktar sig till personer med både demenssjukdom och somatiska sjukdomar. Verksamheten är uppdelad i sju enheter, där varje enhet består av mellan 8 och 13 lägenheter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en hälsomedveten arbetsplats där du har friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs mer om våra förmåner här.
Hos oss får du även:
• En meningsfull arbetsplats där du gör skillnad varje dag
• Möjlighet att arbeta i en verksamhet med kulturell och språklig inriktning
• Kompetensutveckling och stöd i din yrkesroll
• Ett inkluderande och respektfullt arbetsklimat
Din roll
Som undersköterska arbetar du med att ge omvårdnad och social omsorg till äldre utifrån beslut från biståndshandläggare. Du stöttar och hjälper de boende i deras vardag med målet att bevara och stärka deras funktionella förmågor samt främja sociala kontakter. I rollen ingår även att uppmuntra och möjliggöra deltagande i olika aktiviteter som bidrar till välbefinnande, samt att erbjuda utevistelse. Du har kontakt med anhöriga, deltar i temamöten och ansvarar för att dokumentera insatser enligt gällande riktlinjer.
Som undersköterska hos oss på den nya avdelningen ingår daglig kommunikation med boende där finska är ett vanligt förekommande språk.
Din kompetens och erfarenhet
Du har gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet eller med bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska
Du förstår, behärskar och kan föra dialog på finska i tal, för att kunna ge en trygg och individanpassad omsorg
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Du har god vana av att dokumentera
Vi söker dig som är trygg och stresstålig person som har förmåga att se helheten, både utifrån de boendes behov och verksamhetens mål. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du serviceinriktad och har god samarbetsförmåga, både med kollegor från olika yrkesgrupper och med anhöriga. Du har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer. Du är ansvarstagande, empatisk och har tålamod. Stor vikt läggs vid dessa kompetenser, liksom vid personliga egenskaper och ett genuint engagemang för arbetet.
Välkommen att skicka in din CV. Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Arbetstider är dag, kväll och helg.
Urval och intervjuer kommer att göras löpande.
I denna rekrytering kan du komma att behöva visa upp ett utdrag från belastningsregistret.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
163 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Kista vård och omsorgsboende Kontakt
Riitta Eddib riitta.eddib@edu.stockholm.se 08-50801563 Jobbnummer
9882843