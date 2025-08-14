Undersköterskor till Kirurgavdelning 2
2025-08-14
Vi på kirurgavdelning 2 strävar efter att ge den bästa vården inom övre- och nedre gastrokirurgi, detta tillsammans med våra erfarna kirurger.
Kirurgi är en bred kompetens och alltså en utmärkt plats att börja sin undersköterskekarriär på men även att komma till som mer erfaren. Arbetet här är omväxlande, spännande och lärorikt.
Om arbetsplatsen
Vår avdelning har 10st vårdplatser och är specialiserad på övre och nedre gastrokirurgi. Till oss kommer både akuta och planerade patienter. Patienter som läggs in akut är sådana som behöver utredas, behandlas eller opereras akut. De planerade patienterna är redan utredda och läggs in för en operation. Vi arbetar enligt standardiserade vårdplaner (ERAS) för att minska komplikationer och främja snabb återhämtning. Vi har bedrivit ett utvecklingsarbete på avdelningen som landat ner i nya arbetssätt och rutiner som vi nu arbetar efter. Det innebär också att vi har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kurator, apotekare och särskilt stomiterapeuterna för att vården kring patienterna ska bli så bra som möjligt.
För att främja trygga hemgångar för våra patienter arbetar hos oss en vårdplaneringssjuksköterska.
Avdelningen har koordinator på plats vardagar dagtid. Det finns ett vårdnära serviceteam (VNS) knutna till oss som avlastar oss med omvårdnaden av avdelningen samt patientköket, vilket innebär att vi kan koncentrera oss på det vi är bäst på - patienterna.
Vi erbjuder dig 4 veckors inskolning med auskultation på bland annat operation och endoskopimottagning. Varje vecka har vi interna utbildningar för personalen för att stärka kompetensen.

Arbetsuppgifter
Du som undersköterska ansvarar tillsammans med en sjuksköterska för 5 patienter. Vi arbetar med rätt använd kompetens (RAK) vilket innebär att du som undersköterska har fokus på den basala omvårdnaden, men även stomihantering, drän, såromläggningar, mobilisering m.m. Du får en variation i dina arbetsuppgifter eftersom du jobbar med både elektiv- och akutsjukvård.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har intyg för skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen.
Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är därför viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Du får gärna komma och hospitera en dag hos oss för att se avdelningen.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 2

Kontakt
Enhetschef
Malin Eriksdotter malin.eriksdotter@regionjh.se 063-153238 Jobbnummer
9457683