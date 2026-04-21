Undersköterskor till Kirurgavdelning 2
2026-04-21
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Kirurgavdelning 2 har 12st vårdplatser och är specialiserad på övre och nedre gastrokirurgi. Till oss kommer både akuta och planerade patienter. Patienter som läggs in akut är sådana som behöver utredas, behandlas eller opereras akut. De planerade patienterna är redan utredda och läggs in för en planerad åtgärd/operation. Vi arbetar enligt standardiserade vårdplaner (ERAS) för att minska komplikationer och främja snabb återhämtning. Vi har bedrivit ett utvecklingsarbete på avdelningen som landat ner i nya arbetssätt och rutiner som vi nu arbetar efter. Det innebär bland annat att vi har ett nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist, kurator, apotekare och särskilt stomiterapeuterna för att vården kring patienterna ska bli så bra som möjligt. För att främja trygga hemgångar för våra patienter arbetar hos oss en vårdplaneringssjuksköterska.
Vi erbjuder dig 4 veckors inskolning med auskultation på bland annat operation, endoskopimottagning och stomimottagning. Varje vecka har vi interna utbildningar för personalen för att stärka kompetensen. Du kommer få gå en intern utbildning i stomivård.
2 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-21

Arbetsuppgifter
Du som undersköterska ansvarar tillsammans med en sjuksköterska för 6 patienter. På vardagar dagtid finns även en ledningssjuksköterska och resursundersköterska som stöttar.
Vi arbetar med rätt använd kompetens (RAK) vilket innebär att du som undersköterska har fokus på den basala omvårdnaden. Du får en variation i dina arbetsuppgifter eftersom du jobbar med både elektiv- och akutsjukvård.Kvalifikationer
Intyg om Skyddad yrkestitel för undersköterskor. Ska kunna uppvisa intyg om Skyddad yrkestitel för undersköterskor från Socialstyrelsen.
Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Du trivs på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med blandade arbetsuppgifter i ett varierat tempo. Det är viktigt för oss att du är en flexibel person med ett trevligt bemötande. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och har en god förmåga att strukturera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Du får gärna komma och auskultera en dag hos oss för att se avdelningen.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310318".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Region Jämtland Härjedalen
831 83 ÖSTERSUND

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Kirurgi avdelning 2 Kontakt
Enhetschef
Malin Eriksdotter malin.eriksdotter@regionjh.se 063153238
