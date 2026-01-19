Undersköterskor till hemtjänsten, Solna stad
2026-01-19
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad i människors vardag? Är du utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel? Sök då idag för din chans att i arbeta inom hemtjänsten i Solna stad!
Om hemtjänsten
Humaniora hemtjänst är den kommunala hemtjänst utföraren i Solna.
Vi har verksamhet mellan kl.07-22 uppdelat på dag respektive kvällspatrull. Vi har även verksamhet under natten kl. 21-07.15. Dagpersonalen börjar runt kl.07.00 och arbetar som längst till 16.30. Kvällspersonalen arbetar mellan kl.16.30-22.00. Nattpersonalen arbetar mellan 21.00-07.15 och arbetar i par med en kollega. Man arbetar efter ett rullande schema med tjänstgöring varannan helg.
Vi har totalt sex grupper och har lokaler på Lövgatan 45 i Råsunda, Björnstigen 99 i Bergshamra, Hannebergsgatan 27B i Skytteholm, Förvaltarvägen 21 i Vasalund, Bredkilsbacken 1 och Storgatan 26 i Huvudsta.
Vad innebär rollen?
Humaniora hemtjänst arbetar med att ge omvårdnad, stöd och service till våra kunder i deras hem. Det kan exempelvis vara att gå promenader, städa eller att handla men även att hjälpa till med matlagning utefter deras önskemål och hjälpa till med personlig hygien. Man för kontinuerligt skriftlig dokumentation. För att trivas i rollen så är det av stor vikt att du känner dig bekväm med denna typ av arbetsuppgifter. Arbetet innefattar även kontakt med kundernas närstående. Det kan förekomma husdjur hos våra kunder då vi arbetar i deras hem. Vi arbetar i system som Phoniro Care, Life Care planering, Life Care mobil omsorg.
Vi söker dig som
- är undersköterska med skyddad yrkestitel
- kan hantera smartphone som arbetsverktyg
- behärskar svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
- tidigare erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, gärna inom hemtjänsten
- kan cykla
- B-körkort.
Som person har du ett gott omdöme, lätt för att samarbeta med andra och kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. En av dina starka sidor är att du har förmågan att lyssna och vara mottaglig för den andra parten. Du är en person som gillar att ta initiativ.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer information om ansökan
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi intervjuar löpande och ser fram emot att läsa din ansökan snarast, dock senast den 2 februari 2026. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
Vid frågor som handlar om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Zohreh Sadeghi, zohreh.sadeghi@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Detta är ett heltidsjobb.
