Undersköterskor till hemtjänsten
Hammarö kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Hammarö Visa alla undersköterskejobb i Hammarö
2026-01-12
, Karlstad
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hammarö kommun, Socialförvaltningen i Hammarö
Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med människor på ett meningsfullt och flexibelt sätt? Vill du förgylla andras vardag? Då ska du läsa vidare!
Vi söker nu undersköterskor för arbete i någon av våra sex hemtjänstgrupper som jobbar dag- och kvällstid.
Som undersköterska i hemtjänsten levererar du god omvårdnad och social omsorg till våra brukare. Du kommer att få ett varierat arbete som i stort kommer att innebära att hjälpa och stödja brukaren i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan.
Inom hemtjänsten på Hammarö kommun har vi förutsättningar att på ett smidigt sätt justera tiden efter brukarens behov. Detta är mycket uppskattat och något som du kommer märka gör skillnad för brukaren på ett positivt sätt. Vi tycker om att arbeta tillsammans och du kommer att ha nära till chef, sjuksköterskor och rehab. Vi har administrativt stöd i form av hemtjänstsamordnare, kvalitetssamordnare och bemanningsplanerare som stöttar chefer och medarbetare med planering, kvalitetsarbete och schemaläggning. Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har erfarenhet av omvårdnadsarbete, hemtjänst eller äldreomsorg. Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift i arbetet vilket innebär att du ska ha goda kunskaper i det svenska språket. Vi använder oss av mobiltelefoner och digitala verktyg i arbetet vilket kräver en digital mognad.
Du är lyhörd för andras behov, har ett gott bemötande och förmåga att ta egna beslut och samtidigt är mån om att samverka med övriga i teamet. Som person har du en hög social kompetens och är flexibel, serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
Krav för tjänsten:
• Undersköterskeutbildning.
• B-körkort, för vissa hemtjänstgrupper men inte alla.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, anställningen inleds med 6 månaders provanställning.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet
Vi erbjuder dig bredvidgång och introduktion inför arbetet
Urval sker löpande och intervjuer kan ske innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298695". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö kommun
(org.nr 212000-1793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Olof Edén olof.eden@hammaro.se 054-51 52 96 Jobbnummer
9677532