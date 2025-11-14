Undersköterskor till hemtjänsten
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Katrineholm Visa alla undersköterskejobb i Katrineholm
2025-11-14
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.
Hemtjänsten växer och vi söker nu undersköterskor till en ny hemtjänstgrupp. Hos oss är varje möte viktigt - och som undersköterska får du ett arbete som verkligen betyder något, för brukarna, deras anhöriga och för samhället. Du blir en del av en nystartad arbetsgrupp som arbetar nära brukarna och gör skillnad varje dag - med stöd, omtanke och professionalism. Vi lägger stort fokus på värdegrund och patientsäkerhet. Tillsammans bygger vi en hemtjänst som präglas av kvalitet, omtanke och arbetsglädje. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med omvårdnad och omsorg för boende i ordinärt boende och arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter inom hemtjänst såsom vård och omsorg, social omvårdnad samt medicinskt delegerade uppgifter. Du kommer att vara fast omsorgskontakt för ett antal brukare, där fokus kommer att ligga på individens behov kopplat till kontinuitet, kompetens och den enskildes behov.
Du kommer att få vara en del av en personalgrupp där vi tillsammans kommer lägga stort fokus på värdegrund och brukarfokus. Tjänsten omfattar vardagar och helgdagar både dagtid och kvällar på schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet av äldrevård och omsorg. Du måste ha goda kunskaper i det svenska språket och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Goda datorkunskaper är också en fördel då det ingår i arbetet att kunna arbeta i olika datasystem samt dokumentera. Du ska kunna cykla då verksamheterna har cyklar eller elcyklar. B-körkort för manuell växellåda är positivt då det i delar av verksamheten används bil för färd mellan brukare på landsbygd.
Arbetet anpassas utifrån brukarnas behov och kan snabbt förändras och vi ser därför att du har förmåga att anpassa dig till ändrade omständigheter i ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Du har god samarbetsförmåga då arbetet innebär samarbete med brukare, anhöriga och kollegor. Vidare är det viktigt att du är lyhörd och uppmärksammar andras synpunkter och kompetens, har förmåga att lyssna, kommunicera och utveckla relationer. Det är viktigt att du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående och att du har ett intresse och en vilja och förmåga att hjälpa andra till att hitta lösningar.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289758/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms kommun
(org.nr 212000-0340) Arbetsplats
Katrineholms kommun, Social- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ida Olofsson ida.olofsson@katrineholm.se 0150-57600 Jobbnummer
9606181