Undersköterskor till hemtjänsten
2025-11-11
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi nya kollegor som vill bli en del av vår härliga arbetsgrupp! Rollen som undersköterska i hemtjänsten innebär att du får arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra äldre medborgare. Du ingår i ett arbetslag som i teamanda arbetar för att tillgodose bistånd enligt socialtjänstlagen.
Det professionella förhållningssättet är en självklarhet hos oss, såväl i form av gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor som i arbetet med omvårdnadsuppgifter. Vi söker en person som är duktig på att bygga relationer, alltid har ett gott bemötande gentemot brukare och arbetskamrater, har god initiativ- och samarbetsförmåga samt ett brinnande intresse för att arbeta med äldre.
Hemtjänsten i Bromölla har sedan några år tillbaka genomgått ett stort förändringsarbete. Vi har hela tiden ett systemtänk. I vårt utvecklingsarbete frågade vi brukarna vad som var viktigt för dem. Viktigast var att känna trygghet, för dem var det en hög kontinuitet - att vi är ett fåtal som kommer till dem. Vi jobbar ständigt efter brukarfokus, där vi hela tiden har brukarens behov och önskemål i centrum. Digitalisering är ett ledord i vår verksamhet och vi försöker vara i framkant och implementerar nya arbetssätt och digitala hjälpmedel både för brukare och medarbetare.
Vi har infört serviceteam som arbetar med städ, tvätt och inköp så du som undersköterska kan fokusera på omvårdnadsinsatserna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och gärna med några års erfarenhet av yrket. Du är trygg i din yrkesroll och du sätter alltid brukarens behov i centrum.
Som person har du lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter och kan effektivt organisera och prioritera ditt arbete. Du drivs av att leverera en god och trygg service till våra brukare och vill vara med i arbetet att ständigt utveckla vår verksamhet.
Har du ett stort intresse för utveckling och digitalisering är det ett plus.
Då dokumentation ingår i arbetet behöver du god kommunikationsförmåga samt datorvana. Vi ser gärna att du är intresserad av välfärdsteknik och öppen för att prova nya arbetssätt.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att lyckas i vårt uppdrag agerar vi efter våra värdeord: Gott bemötande, delaktighet och mod. Värdeorden är vår kompass i hur vi agerar i förhållande till vårt uppdrag, våra arbetsuppgifter och i relationen till de människor vi möter i arbetet. Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Urval sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.
