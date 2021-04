Undersköterskor till hemtjänsten - Lidingö Kommun - Apotekarjobb i Lidingö

Lidingö Kommun / Apotekarjobb / Lidingö2021-04-08Vill också du ha ett jobb som är till nytta och glädje för andra människor? Där du är med och formar hur vårt samhälle ska se ut i framtiden. Där du får vara ditt bästa jag.I Lidingö stad hör arbete samman med hälsa. Vi satsar helhjärtat på utvecklande ledarskap och på dig som person. Med 2500 färgstarka kollegor inom 260 olika yrken, så behöver din vardag aldrig bli grå.Gå in på lidingo.se/jobb så får du veta hur det är. På riktigt.Lidingö stads hemtjänst möter framtiden! Nu söker vi dig som är en aktiv och engagerad medarbetare med ett driv för individen.Lidingö stads hemtjänst utför ett kvalificerat omsorgsarbete i hemmet till de Lidingöbor som har beviljats hjälp utifrån Socialtjänstlagen. Vi ger insatser dygnet runt årets alla dagar till personer som behöver stöd för att klara sin dagliga livsföring. För oss är kundens behov i fokus och vi arbetar utifrån värdegrunden: Det goda mötet.Nu söker vi fyra undersköterskor som vill vara med och bidra till utvecklingen av den bästa hemtjänsten!Om arbetsplatsenHemtjänsten har nyligen blivit en gemensam enhet och vi har flyttat in i lokaler i Lidingö centrum. Hit tar du dig enkelt med cykel eller kollektivt på cirka 15 minuter från T-centralen. Vi utgår ifrån gemensamma lokaler varje dag och samåker i bil, går eller cyklar till våra kunder på Lidingö. Alla anställda får arbetskläder och tillgång till omklädningsrum där det finns möjlighet att duscha. Alla medarbetare får gå stadens centrala introduktionsprogram Medarbetarlyftet, där det ingår utbildning i det aktiva medarbetarskapet.2021-04-08Som undersköterska i hemtjänsten ansvarar du för att planera och utföra omsorgsarbete i människors eget hem. Du arbetar lösningsfokuserat och vårt mål är att göra det möjligt för kunderna att kunna bo kvar i sitt hem så länge de själva önskar.Du ingår i ett team tillsammans med kollegor och samordnare där du förväntas bidra med din kompetens och ditt engagemang. Vi samlas och har rapport innan och efter varje arbetspass. Vi använder programmet Mobil Omsorg där alla planerade insatser syns i mobiltelefonen.Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Tidigare erfarenhet av arbete i hemtjänsten är starkt meriterande liksom körkort. Du är van att arbeta med digitala verktyg och att dokumentera i arbetet. Att du kan cykla är ett krav liksom god svenska i tal och skrift.Arbetet inom hemtjänsten ställer krav på integritet, flexibilitet och självständighet. Ett genuint människointresse och en god samarbetsförmåga är en förutsättning. Som person är du även serviceinriktad och bemöter människor med ett sympatiskt förhållningssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. De ger oss vägledning i hur vi vill uppfattas och agera för att ge god service och det bästa stödet till Lidingöborna.Vi söker fyra nya medarbetare, två heltidstjänster och två deltid, på 92%.Tjänsterna utgår från ett rullande 6-veckorsschema med arbete varannan helg.Lidingö stad tillämpar individuell lönesättning.Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.KontaktinformationKerstin Ottosson, Enhetschef, 08-731 38 49Facklig representant, nås via stadens kundcenter, 08- 731 30 00ArbetsplatsLejonstigen 4181 32 LidingöVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Lidingö kommun5680091