Halmstads kommun, Hemvårdsförvaltningen / Apotekarjobb / Halmstad2021-06-29Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro Hemvårdsförvaltningen ansvarar för äldre personers behov av vård, omsorg, boende och aktivitet. Förvaltningen är en av kommunens största arbetsplatser med cirka 2 200 anställda. Vi strävar ständigt efter utveckling och förnyelse inom vårt verksamhetsområde. Hemvårdsförvaltningen är en modern arbetsgivare som genom öppet klimat och med växtkraft för förnyelse och förändring möter nya behov och krav från Halmstads kommuns invånare.Haverdals hemtjänstgrupp ligger ca 1,5 mil utanför Halmstad centrum. Vi är en bilburen grupp och hjälper kunder i Haverdal med omnejd. Vårt område sträcker sig både från strand till öppna fält och lummig skog. Vi arbetar aktivt med "heltidsarbete som norm." Det innebär hälsosamma scheman, ökad grundbemanning och möjlighet att leva på din lön, både idag och som pensionär.Du som anställd har möjlighet att planera ditt liv genom att vara aktiv i schemaläggningen, som vi förnyar var 4e vecka, och lägga in de dagar du önskar arbeta samt vara ledig på, enligt verksamhetens behov.2021-06-29Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov och önskemål. I detta ingår bland annat medicinska insatser som utförs på delegation från sjuksköterska, personlig omvårdnad, städning, tvätt och i förekommande fall inköp. Förutom att utföra praktiska arbetsuppgifter ska du kunna dokumentera händelser kring kunden samt ha kontakt med anhöriga och andra professioner i arbetet kring kunden.Du förväntas att arbeta självständigt utifrån genomförandeplanen och i enlighet med våra värdegrundsord - Tillit - Ödmjukhet - Respekt.På hemvårdsförvaltningen arbetar 1800 undersköterskor och vårdbiträden. Vi är stolta över vår äldreomsorg och kan erbjuda ett spännande och omväxlande arbete. Kompetensutveckling erbjuds kontinuerligt för att hålla hög kvalité och möta kundernas behov.Som anställd på hemvårdsförvaltningen och Halmstads kommun får du en grundplacering på en enhet. I anställningen ingår det att du med ett öppet sinne ska kunna arbeta på andra enheter om verksamheten kräver det.Du är utbildad undersköterska och det är meriterande om du har tidigare erfarenhet ifrån äldreomsorgen. Vi går mot mer digitalisering och använder oss av telefoner och tar hjälp av annan teknik för att förenkla vårt arbete. Så vi söker dig som har god datorvana och nyfiken på att testa nya verktyg och system som kan vara aktuella i framtiden. Har du kunskaper i system som till exempel Heroma och intraphone så ser vi det som meriterande.Som person är du tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med och du har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, kollegor och andra professioner i arbetet kring kunden. Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift.Vi värdesätter också att du är en trygg person med ett gott bemötande till alla samt att arbetar efter Hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden - Tillit, Respekt och Ödmjukhet. Du kan anpassa dig efter nya enheter, är öppen för att byta arbetsplats och du kommer snabbt in i andra arbetsgrupper.Körkort B för personbil med manuell växellåda krävs för att vara aktuell för tjänsterna.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Vi kommer gå igenom urvalet löpande och kan komma att kalla kandidater till intervju innan ansökningstiden har gått ut. Om du blir kallad till intervju vill vi att du kan styrka dina meriter med intyg, betyg och referenser.För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu registerutdrag442.3 på polisens hemsida.Skriv ut blanketten. Fyll i dina uppgifter, signera och skicka den per post eller scanna/fota den och maila till polisens mailadress som finns på blanketten. Blanketten skriver du ut från: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Utdraget ska tas med och uppvisas i samband med rekryteringen.Hemvårdsförvaltningen ligger i framkant gällande hälsoarbete och erbjuder våra anställda möjlighet till hälsosamtal med syftet att förbättra sin hälsa tillsammans med kollegor och ansvarig chef. De flesta arbetsplatser har en hälsoinspiratör som arbetar för att stärka sammanhållningen mellan kollegor och öka glädjen på arbetsplatsen - vi är varandras arbetsmiljö. För att kunna träna eller på andra sätt främja sin hälsa på fritiden, erbjuds ett friskvårdsbidrag till alla anställda som kan lösas in hos valfri friskvårdsleverantör.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.Varmt välkommen med din ansökan!