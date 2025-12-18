Undersköterskor till Getinge hemtjänst
2025-12-18
Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
I arbetet hos oss utgår vi från den enskilde kundens behov och önskemål för att utforma god och nära vård och omsorg.
Detta sker i nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
En dag hos oss innebär vård och omsorgsuppgifter, delegerade insatser och service tillsammans med härliga kollegor. Som undersköterska utför du kvalificerade arbetsuppgifter som ingår i undersköterskearbetet såsom delgivning av läkemedel, insulin och dialys.
Vi har digitala lösningar för att registrera våra insatser hos kunder, att signera givna läkemedel och att dokumentera i vårt verksamhetssystem och kvalitetssäkringssystem. Vi använder oss av digitala nycklar för ett säkert och tryggt arbetssätt. Våra digitala lösningar i arbetet innebär att du förväntas kunna använda både dator, mobiltelefon och tillhörande digitala hjälpmedel.
Vi tillhandahåller och kör manuella bilar samt el- och traditionella cyklar. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av äldreomsorg.
Det är vidare till en fördel om du är van vid system som Intraphone, Life Care och Appva. Digitala hjälpmedel används dagligen och du förväntas kunna lära dig att navigera i de digitala systemen vi använder.
För tjänsten krävs att du har möjlighet att ta dig fram med cykel samt innehar B-körkort för manuell bil och tillgång till bil, för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Vi arbetar under alla veckans dagar och du förväntas kunna jobba varannan helg. Arbetstiderna är dag- och kvällstid.
Som person är du tillmötesgående och lyhörd inför dem du samarbetar med, du har förmågan att skapa förtroende, trygghet och engagemang bland kunder, personal och samarbetspartners. Du behöver vara engagerad och flexibel i arbetsrollen för att trivas och utföra ett gott arbete.
Du har en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift på svenska och du trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor.
Vi utgår ifrån att du har ett gott bemötande till alla samt att du arbetar efter hemvårdsförvaltningens värdegrund med ledorden tillit, respekt och ödmjukhet.
Rekryteringen kommer ske löpande, vilket innebär att urval och intervjuer sker även under tiden annonsen är publicerad.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemtjänst Kontakt
Amelia Sjöberg, Enhetschef +46720848891 Jobbnummer
9651251