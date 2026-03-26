Undersköterskor till centrala hemtjänsten
2026-03-26
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Vill du arbeta nära människor och bidra till en trygg och värdig vardag? Nu söker vi engagerade medarbetare till vår hemtjänst!
Tjänsten avser två tillsvidareanställningar med en sysselsättningsgrad om 75 % vardera.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som medarbetare i hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg till personer i deras egna hem. Arbetet är varierat och innefattar bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Serviceinsatser så som städning och inköp
• Socialt stöd och aktivering
• Dokumentation enligt gällande rutiner
Du arbetar både självständigt och i team, med brukaren i fokus.Profil
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du som söker behöver ha en god förmåga att planera ditt arbete utifrån verksamhetens behov, som kan förändras under ett arbetspass. Arbetet innebär såväl ensamarbete som teamarbete, du bör därför ha god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Som person är du flexibel och har lätt för att samarbeta. Du har en god förmåga att kommunicera, lätt för att samarbeta, ett bra bemötande och sätter brukarens behov i fokus. Du är empatisk, lyhörd och har ett positivt förhållningssätt. Det är även viktigt att du kan granska, analysera och bedöma ditt eget arbete för att kunna utföra insatser av god kvalitet. Du ska vara ansvarstagande och visa initiativförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Eftersom tjänsten kräver dokumentation samt kommunikation med kunder, kollegor och övriga samarbetspartners förutsätter vi att du har datorvana och behärskar svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav.Övrig information
Innan anställning ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Detta beställs av den sökande via Polismyndigheten.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Enhetschef
Katja Rantalankila katja.rantalankila@haparanda.se vxl: 0922-26000
