Undersköterskor till äldreomsorgen i Lund
2025-08-23
Är du undersköterska och vill börja jobba i Lund?
Till hösten söker vi personal till våra äldreboenden och till hemvården i Lund.
I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt.
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller digitala arbetssätt. Både när det gäller digitala insatser hos brukaren, men även i ditt arbete som medarbetare hos oss. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, digitala lås, https://lund.se/omsorg-och-stod/stod-i-hemmet/digital-hemvard
samt arbetsscheman och signering i telefon/platta. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett varierat arbete där du gör skillnad för andra varje dag. Vi har inga delade turer och vårt heltidsmått innebär att du får mer ledig tid i din vardag. Hos oss får du möjlighet att växa och bli stimulerad till exempel genom olika roller, ansvarsområden eller utbildningar.
Ditt arbete styrs av individernas behov. En arbetsdag kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
På äldreboendet schemaläggs du både dag och kväll mellan 07:00 - 21:30.
Inom hemvården arbetar du antingen dag eller kväll. Arbetstiden är i regel mellan 07:00-15:30 eller 14:00-23:00, men kan skilja sig lite mellan olika arbetspass.
Du kommer att arbeta varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid (100%), vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Vi söker dig
Vi söker dig som har godkänd undersköterskeutbildning. Har du även erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende eller inom hemvården är det meriterande.
För att bli anställd som undersköterska krävs att du har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare att du hade en fast anställning som undersköterska 1/7 2023.
För att kunna jobba i hemvården krävs cykelvana och i vissa områden även B-körkort.
God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift. Du behöver också ha god digital kompetens för att kunna hantera digitala arbetsredskap exempelvis i samband med dokumentation.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får arbeta med kollegor som säger såhär om sin arbetsvardag:
"Det bästa (...) är friheten, att ta eget ansvar och att det är utmanande"/ Anetthe, undersköterska hemvården Laurentii
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om verksamheterna
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden inom Lund, Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp.
Vi har äldreboenden i Lund, Stångby, Södra Sandby, Genarp och Veberöd.
På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av enhetschef. Till varje enhet hör en enhetsadministratör och samordnare. Vi finns under samma tak. och arbetar i team kring våra brukare till exempel med hjälp av kvalitetsregistren Senior alert, BPSD och Palliativa registret.
Klicka på länkarna för att läsa mer om dina framtida kollegor på https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/underskoterskan-nadia-borjade-som-sommarjobbare
eller i https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/amin-jobbar-som-underskoterska-i-hemvarden.
Övrigt
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med chef.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
