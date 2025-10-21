Undersköterskor söks till somatisk enhet Mälarbacken - extra personal
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Mälarbacken är ett vård- och omsorgboende för äldre över 65 år.
På Mälarbacken bor 282 personer med olika inriktningar bestående av demens, somatik, profilboende psykiatri samt korttids- och växelvård. Mälarbacken ligger vid ett naturskönt område och hit åker man enkelt med t.ex. bil, buss eller tunnelbana. Mälarbacken är en akademisk nod och vi tar emot undersköterskeelever. Vi söker nu timavlönade undersköterskor till dag/kvälls tjänstgöring till somatiska enheten 7B.
Din roll
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska hjälpa och stödja omsorgstagare i det dagliga livet för att främja den funktionella förmågan hos denne och hjälpa till med omsorgstagares sociala kontakter. Du ska ansvara för att den äldre får delta i olika aktiviteter och få stimulans för sitt välbefinnande samt erbjuda den äldre möjlighet till utevistelse. Du ska även ha kontakt med anhöriga, medverka vid vårdplanering och social dokumentation. Du skall dessutom följa de rutiner och föreskrifter som finns på arbetsplatsen.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha skyddad yrkestitel som undersköterska. Du ska ha arbetat inom vård och omsorg i minst 1-3 år. Du ska ha vana av att dokumentera. Du ska ha erfarenhet i yrket.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och goda referenser. Vi behöver dig som är trygg, stresstålig och har en personlig mognad. Du ska också vara serviceinriktad och lyhörd för omsorgstagares behov. Du värdesätter olikheter och förstår att olika bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan påverka en själv och andra på olika sätt. Du har god samarbetsförmåga och delar gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra. Du har empati i mötet med andra människor och har ett genuint intresse för att arbeta inom yrket. Du förväntas att vara flexibel, då arbetet kräver det.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
