Undersköterskor/omvårdnadsassistenter till Kärl-och thorax avd 53/IMA
Region Örebro län / Undersköterskejobb / Örebro Visa alla undersköterskejobb i Örebro
2026-07-06
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eller i hela Sverige
Vi söker dig som är undersköterska eller omvårdnadsassistent och vill arbeta på en avdelning som präglas av stark teamkänsla, engagemang och professionalitet.
Vad får du
Vi erbjuder dig ett mycket givande arbete inom vår högspecialiserade avdelning. Du får en unik möjlighet att växa och utvecklas i din roll som undersköterska.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
På Avdelning 53/IMA finns ett professionellt team av sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadsassistenter, kirurger, anestesiologer och fysioterapeuter. Vi arbetar tvärprofessionellt utifrån patientens fokus och sätter en ära i att göra ett betydelsefullt arbete för våra patienter. Vi bemöter våra medarbetare med omtanke och respekt, arbetar för ett gott arbetsklimat genom att tillsammans ställa upp för varandra och skapa trygghet på arbetsplatsen.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har Omvårdnadsutbildning med inriktning mot Hälso- och sjukvård. Kurserna Akutsjukvård 200 p (tidigare sjukvård 200 p) och Medicin 2 100 p (tidigare Medicinsk grundkurs 100 p och Omvårdnad 150 p) är önskvärt. Alternativt motsvarande äldre utbildning eller omvårdnadsprogrammet med examen efter 2022. Vi väger även in relevant arbetslivserfarenhet i bedömningen av dina kvalifikationer. Erfarenhet av pre- och postoperativ vård är meriterande För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning bifogas i din ansökan. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Kärl-Thoraxavdelning 53/IMA är en del av den högspecialiserade vården som bedrivs på universitetssjukhuset i Örebro. Avdelningen bildar tillsammans med vår intensivvårdsavdelning (TIVA), kärlmottagning och vår operationsavdelning verksamhetsområde Kärl- och thorax. Vi har fokus på hjärta, kärl och lungor.
Patienterna vårdas på avdelning 53 pre- och postoperativt. Avdelning 53 har förutom vanliga vårdavdelningsplatser en inskrivningsenhet samt 6 intermediärvårdsplatser (IMA). På IMA vårdas patienter som inte längre har behov av intensivvård men fortfarande är i behov av att vårdas på en högre vårdnivå än på vårdavdelningen. IMA fungerar även som postoperativ avdelning för våra lung- och kärlopererade patienter.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Heltidstjänstgöring eller enligt önskemål. Individuell schemaplanering. Tjänstgöringen innefattar dag-, kvälls och nattjänstgöring. Ett av vikariaten är heltid natt. Helgtjänstgöring två helger av fem.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Kommunal
Nina Karlsson nina.karlsson@regionorebrolan.se 019-602 51 40 Jobbnummer
9994310