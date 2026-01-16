Undersköterskor kväll resurs till hemvården Veberöd
2026-01-16
Vill du jobba med oss inom hemvården?
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller digitala arbetssätt.
Både när det gäller digitala insatser hos brukaren, men även i ditt arbete som medarbetare hos oss. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, digitala lås, https://lund.se/omsorg-och-stod/stod-i-hemmet/digital-hemvard
samt arbetsscheman och signering i telefon/platta. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Ditt arbete styrs av individernas behov. En arbetsdag kan bestå av att ge stöd och hjälp med personlig omvårdnad, omsorgsarbete, medicinska insatser på delegation från sjuksköterska och annat som den du stöttar behöver hjälp med. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Nu söker vi undersköterskor för tillsvidareanställning eller längre vikariat. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan. Alla jobbar varannan helg. Arbetstiden om du jobbar kväll är från 14:45 till klockan 22:45.
Nu söker vi även dig som vill jobba som resurs. Du kommer att arbeta i mer än ett område. Dina arbetspass förläggs inom fyrlingen; hemvårdsområdena Veberöd, Genarp, Södra sandby och Dalby eller Vevrehemmet. Du är flexibelt lagd och tycker att det är roligt att träffa nya kollegor och jobba på flera enheter. Som resurspersonal arbetar du där behovet är som störst och skapar trygghet, värme och omtanke för människor som verkligen behöver det.
Vi söker dig som
- är utbildad undersköterska.
- erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
- För att kunna jobba i hemtjänsten krävs cykelvana och på vissa områden körkort.
- God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hemvården i Veberöd finns på Sjöbovägen 25. Här jobbar du nära chef, sjuksköterska och övriga kollegor. Vi värnar mycket om vår arbetsmiljö och det finns ett stort engagemang bland oss som jobbar här på enheten. Du som jobbar på kvällen kommer till ett sammansvetsat team, just nu är vi sju som jobbar varje pass.
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare/ planerare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsa.Publiceringsdatum2026-01-16Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med chef.
Aktuell lönebild för olika befattningar i Lunds kommun hittar du här: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Låter detta som ett arbete för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till hemvården Veberöd!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
