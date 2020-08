Undersköterskor, Hemtjänsten - Kungälvs kommun, VO Stöd i ordínärt boende - Apotekarjobb i Kungälv

Kungälvs kommun, VO Stöd i ordínärt boende / Apotekarjobb / Kungälv2020-08-26I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!I Kungälvs Kommun har vi 10 hemtjänstområden som är belägna på olika ställen runt om i kommunen. Varje arbetsgrupp utgår ifrån sin hemtjänstlokal vid arbetspassets början och avslutar även sin arbetsdag där.2020-08-26Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att du bidrar till att ge god omsorg, vård och service i det enskilda hemmet enligt biståndsbeslut. Det innebär att vi tillsammans skapar trygghet, värdighet och delaktighet för dem vi stöttar och hjälper.Vi samarbetar med hemsjukvårdens rehab- och sjukvårdsenhet vilket innebär att du kommer att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation.I arbetet ingår även att vara kontaktpersonal.Du har möjlighet att påverka dina egna arbetstider genom att lägga in ditt schema i Time Care Planering.Arbetet innebär dag, - kväll- och helgtjänstgöring. Om du har geografiska önskemål, var vänlig och uppge det i ansökan så tar vi hänsyn till dem i möjligaste mån.Du som söker är utbildad undersköterska eller har likvärdig utbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller liknande arbete är det meriterande. Arbetet i hemtjänsten kräver att du har en god fysisk förmåga.Då dator används som ett arbetsredskap är det nödvändigt att du har god datorvana. I dina arbetsuppgifter ingår att dokumentera och kommunicera med olika parter vilket kräver att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Vi använder oss av verksamhetssystemen Treserva, Självservice och Time Care Planering.Som engagerad undersköterska i hemtjänsten har du ett mycket viktigt och varierande arbete. Vi söker dig som är ansvarstagande, lugn och flexibel. Du har ett genuint intresse för människor och är serviceinriktad. Du vet hur du skapar goda relationer genom ditt professionella bemötande.Att arbeta inom hemtjänsten innebär att vi kör bil, cyklar eller går. Det är krav på att du har körkort och att du kan cykla!ÖVRIGTAnsökan tas endast emot digitalt via offentligajobb.se.Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder våra medarbetare friskvårdsbidrag.Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kungälvs kommun har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-30Kungälvs kommun, VO Stöd i ordínärt boende5334522