Undersköterskor hemtjänst kvällar

Vi söker efter fler undersköterskor för omsorgsuppdrag under dagtid (1 heltidare sökes för dagpass), utöver det söker vi efter personal att arbeta på schema under kvällar och helger till våran enhet i Bredäng. Tjänstgöringsgraden för dem olika tjänsterna varierar.
Vårat mål är att alltid kunna erbjuda en hög kvalitet där vi vet att kontinuiteten är det viktigaste för våra kunders hälsa och trygghet.
Vi söker dig som är utbildad Undersköterska eller har pågående studier till undersköterska och som är beredd att ta ett stort ansvar för våra kunders omsorg och för att bidra till företagets utveckling.
Du har alltid stöd från Samordnare och Enhetschef på kontoret så du är aldrig ensam. Vi har en fantastisk arbetsgrupp så det är viktigt att du är beredd att bidra till en god stämning där vi hjälper och stödjer varandra för kundernas bästa.
För den här tjänsten är det ett krav att du innehar B-körkort.
Vi ger fortlöpande utbildningar inom demens av våran egna Silviasyster, HLR utbildningar av våran egna instruktör och vi har även lyft och förflyttnings utbildning löpande.
Sedan tillkommer fler webb baserade utbildningar som man behöver göra både innan anställning och under pågående anställning.
Vi bjuder in till öppet hus varje vecka på vårat kontor för alla våra kunder, där vi fikar och har olika aktiviteter tillsammans.
Vi firar även alla högtider tillsammans, som är väldigt uppskattat.
Våran lokal ligger centralt i anslutning till Bredängs Centrum med goda kommunikationsmöjligheter runt hörnet. Vi tillhandahåller arbetskläder för alla i personalen, samt företagsbilar/cyklar att använda under sitt arbetspass.
Välkommen med din ansökan
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb.
