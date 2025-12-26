Undersköterskor dagar/kvällar till Linehuset, Lund
Lunds kommun / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
2025-12-26
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet.
Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad.
Vill du bli en av oss?
Vi söker dig
som har examen som undersköterska och vill arbeta både dagar och kvällar samt varannan helg. Vi vill att du är trygg i din roll som undersköterska och ha en positiv inställning till utveckling och förändringar.
Vi ser gärna att du har kunskap, intresse och erfarenhet av att arbete med personer med kognitiv svikt/demens.
God datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket är viktigt för rollen. För att trivas hos oss är det viktigt med positiv inställning till flexibilitet och utveckling.
För att skapa en bra mix söker vi medarbetare både till tillsvidaretjänster och längre vikariat då vi har medarbetare som vidareutbildar sig. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Du ska dela Lunds kommuns vision och är redo att arbeta utifrån vår värdegrund och våra förhållningssätt Lyssna, Lära och Leda.
Om arbetsuppgifterna och rollen
Arbetet innebär omvårdnadsarbete utifrån brukarens önskemål och behov samt delegerade uppgifter enligt HSL. I arbetet ingår även att vara kontaktman samt att inneha ett eller flera ansvarsområden. Som undersköterska kommer du att utforma genomförandeplaner, dokumentera i Lifecare, utvärdera och medverka till att verksamheten håller god kvalitet. Vi följer upp kvalitén i nationella register som BPSD-registret, SweDem och Senior Alert.
I rollen som undersköterska ingår du i det mångprofessionella teamet. Du bidrar med dina kunskaper inom din yrkeskompetens. Genom nära samarbete med chef, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt övriga i teamet medverkar du till att ge brukarna livsinnehåll där individens behov står i centrum.
Om arbetsplatsen
Linehuset ligger på Linero i östra Lund och består av två boendeenheter med vardera 48 lägenheter. Varje boendeenhet har sex avdelningar, både för personer med demenssjukdomar och somatiska avdelningar.
Trädgården är i en parkliknande miljö och innehåller ett lusthus och en anpassad sinnenas trädgård.
Vi jobbar tillsammans för en god arbetsmiljö till exempel med regelbundna mikropauser och möjlighet att använda våra återhämtningsstolar. Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång.
Titta gärna på:
Hemsidan: https://lund.varbi.com/center/tool/position/830946/edit/tab:2/Linehuset
Instagram: linehuset_
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetarePubliceringsdatum2025-12-26Övrig information
Har du fått ditt Bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen kan du bifoga den i ansökan.
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Vi tillämpar löpande urval.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1211". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Pierre Svensson, Rekryteringskonsult 046-3596511 Jobbnummer
9663834