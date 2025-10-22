Undersköterskor
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna.
I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Som medarbetare inom Arvika kommuns vård och omsorg får du meningsfulla arbetsuppgifter och möjlighet till att utvecklas.
Tillsammans med engagerade kollegor och närvarande chefer har du det viktiga uppdraget att hjälpa Arvikabor i behov av stöd och omsorg. På vår arbetsplats stöttar vi varandra och här möts alla med värme och respekt. Vi behöver nu utöka och förstärka vårt team med tre nya undersköterskekollegor!
Som undersköterska medverkar du till att ge omsorgstagarna en meningsfull vardag, att de får en omsorg med god kvalitet så att de känner trygghet.
Vi tror att vi även med enkla medel kan göra skillnad i omsorgstagares vardag och för varandras arbetsmiljö. Våra medarbetare är proffs på detta, de gör det med stort engagemang varje dag, året runt!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad för människor varje dag? Trivs du i en flexibel och social arbetsmiljö? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
I Sulviks hemtjänst är vi stolta över vårt driv, vår laganda och hur vi tillsammans gör skillnad - varje dag. Vi jobbar nära chef, sjuksköterska och planerare, har snabba beslutsvägar och stöttar varandra i stort som smått med den vackra landsbygden som kuliss.
Vi utgår alltid från frågan 'Vad är viktigt för dig?' när vi stöttar våra omsorgstagare - för oss är varje individ unik och vi levererar omsorg med hjärta och omtanke
Som undersköterska får man rollen som fast omsorgs kontakt och i arbetet finns möjlighet för dig att få en ombudsroll, vilket innebär att du har ett särskilt ansvar för ett område som vi gemensamt kommer fram till utifrån din kunskap och dina intressen.
Alla våra nya medarbetare får en introduktionsutbildning på vårt kompetenscentrum samt en praktisk introduktion på arbetsplatsen tillsammans med en kollega, baserat på individuella behov i dialog med chef.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar, arbetstiden är förlagd enligt schema dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som undersköterska ser vi att du har:
- Utbildning som undersköterska motsvarande gymnasiekompetens.
- B-körkort.
- Behärskar svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du som undersköterska också har:
- Tidigare arbetslivserfarenhet av demensvård.
- Vidareutbildning gällande beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) eller annan passande vidareutbildning.
Som person är du flexibel, kommunikativ, självgående och intresserad av att lära nytt. Du har god samarbetsförmåga och är initiativtagande. Gott bemötande och ett stort intresse av vad som är viktigt för omsorgstagaren, är en förutsättning för att kunna lyckas i rollen som undersköterska hos oss. Dina personliga egenskaper och kompetenser blir en del av det som skapar helheten i vårt team och vi lägger stor vikt vid båda i matchningen.
Ansvarområden
I dina ansvarområden som undersköterska ingår det att:
- Utföra medicinsk sjukvård och rehabiliterande insatser på delegation av legitimerad personal.
- Dokumenterar enligt socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- Upprätta genomförandeplaner och skriva avvikelserapporter.
- Arbeta med digitala verktyg och lösningar.
- Bidra till en meningsfull vardag för omsorgstagare.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Ersättning
