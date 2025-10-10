Undersköterska (vik) till Skoga Seniorcentrum, Solna stad
2025-10-10
Är du en undersköterska på jakt efter ett vikariat och vill vara en del av ett härligt team i en uppskattad verksamhet? Då har vi på Skoga Seniorcentrum tjänsten för dig! Publiceringsdatum2025-10-10Om företaget
Välkommen till Skoga - ett äldreboende vackert beläget i Huvudsta med utsikt över Ulvsundasjön.
Skoga är Solnas enda äldreboende som drivs i kommunal regi. Här finns 100 boende och ca 120 medarbetare. Vi är en blandad personalgrupp med en variation av etniciteter och åldrar, som brinner för det vi gör och sätter stor ära i att göra ett gott arbete.
Vårt arbete utgår alltid från våra värdeord: Förtroende, Medmänsklighet och Professionalitet.
Vår profil är trädgård, natur och utevistelse och vi värnar om en omväxlande vardag för våra boende med både fysiska och sociala aktiviteter så som firande av högtider, filmvisningar, trädgårdscafé och träning.
Hos oss finns enheter för boende med ett stort omvårdnadsbehov och för boende med Kognitiva sjukdomar. Vi har också några korttidsplatser samt växelvård.
Vårt erbjudande
- God och gedigen introduktion.
- Fantastiska kollegor som ger arbetsglädje och möter dig med stort hjärta och varma händer.
- Nära samarbete med verksamhetschefer och kvalitetssamordnare.
- Lokaler med goda kommunikationsvägar.
- Vackert belägen arbetsplats med en fantastiskt fin trädgård med fruktträd och bärbuskar och vacker utsikt över Ulvsundasjön.
- Tillgång till Solna stads webbaserade utbildningar i kompetensportalen.
Vad innebär arbetet?
Som undersköterska på Skoga Seniorcentrum är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor skapa en trygg miljö för de boende. Du ska ge en god omvårdnad och tillsammans med den boende planera och utföra insatser av god kvalitet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat
- kontaktmannaskap: följa och utföra insatser i boendes genomförandeplan
- erbjuda aktiviteter och samvaro som ger en meningsfull vardag
- dokumentation i social journal (Life Care)
- serviceuppgifter som tvätt, städ, servering av måltider, bakning, och övriga praktiska uppgifter
- utföra medicinska insatser efter delegation och samarbeta med ansvarig sjuksköterska och paramedicinare
- Vårt digitala arbetsverktyg är mobiltelefoner och datorer. Det innebär att du behöver ha en fungerande BankID för att kunna logga in och arbeta i systemet.
Arbetet är förlagt dagtid vardagar och helger. Tjänstgöring varannan helg på schema, 4 veckor.
Vem söker vi?
Du har
- undersköterskeutbildning (alternativt pågående utbildning inom annat legitimerat vårdyrke) och/eller erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
- god kunskap om vård- och omsorgsarbete
- god digital vana på en sådan nivå som dessa arbetsuppgifter kräver
- erfarenhet av social dokumentation
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har
- godkänd skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
- erfarenhet och kunskap inom både somatisk åldersrelaterad problematik samt kognitiv svikt eller isoleringstendes
- erfarenhet av palliativ vård.
Uppdraget ställer krav på att du är en trygg och empatisk person som gärna tar initiativ. För att lyckas är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du är flexibel. Du är en person som ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med start omgående omgående och 6 månader framåt. Välkommen att skicka in din ansökan senast den 24 oktober 2025.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Verksamhetschef Hamid Heidari Bardar, hamid.heidari-bardar@solna.se
.
I denna process kommer det vara aktuellt med utdrag ur belastningsregistret och vi uppmanar dig att ansöka om detta redan nu.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus. Detta gör oss till en spännande och utvecklande organisation att arbeta inom.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Verksamheten drivs genom privata entreprenörer eller i Solna stads regi och vår uppgift är att hjälpa människor till ett tryggt, självständigt och värdigt liv.
Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls. Vår vision är att Solna ska vara en levande och trygg stad, som förenar hållbar utveckling med en god ekonomisk hushållning för att trygga framtidens välfärd. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är nu inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/436". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Omvårdnadsförvaltningen, Humaniora vård & omsorg, Skoga Seniorcentrum Kontakt
Hamid Heiidari Bardar 0725831746 Jobbnummer
9550007