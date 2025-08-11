Undersköterska / vårdbiträde
Allt i Hemmet är en privat hemtjänstutförare som utför stöd i hemmet i Gävle. Vi är inriktade psykiatri och missbruk men har även kunder med somatisk sjukdom samt demensvård. Vi är idag ett 50 tal medarbetare och har runt 130 kunder.
Allt i hemmet arbetar mot uppdragsgivare Gävle kommun och vi ger våra kunder stöd i hemmet efter ett beslut har fattats av biståndshandläggare.
Vårt mål är att sträva efter att ge alla våra kunder en kvalitativ, trygg och säker omvårdnad med rätt stöd för en välfungerande vardag. Vi är en stor arbetsgrupp med mångsidig kompetens och vi arbetar nära varandra för att uppnå goda resultat och väl utförda arbeten.
Vem söker vi?
Du bör vara undersköterska och/eller med erfarenhet som vårdbiträde och vi ser personer som är flerspråkiga som en merit.
Du ska vara flexibel i ditt sätt att arbeta för att kunden ska känna sig trygg i ditt arbete. Förändringar ska du se som en positiv del av ditt arbete.
Vi eftersträvar att ha god kommunikation i arbetsgruppen för att kvalitetssäkra vårt dagliga arbete. Du som medarbetare är med och påverkar och har möjlighet att påverka uppdraget kring dina kunder för att kvalitetssäkra arbetet.
Om arbetet:
Du kommer att arbeta skift men ej nätter och tjänsten är en tillsvidareanställning med sysselsättningsgraden är 100 %, där 6 månaders provanställning kan vara aktuellt.
Du kommer att ta ansvar för att din arbetsdag är väl utförd och därav är det av vikt att du har vana med ensamarbete.
Vi arbetar nära varandra i gruppen så att vara en lagspelare är av vikt.
Det är en merit om du har B körkort, då vi utför insatser till våra kunder som ej bor centralt.
Vi erbjuder dig en stor härlig arbetsgrupp med bred kompentens, du erhåller friskvårdsbidrag och löpande utbildningar och du får möjlighet att arbeta kundcentrerat.
Tjänsten ska tillsättas omgående eller efter överenskommelse.
Är du den vi söker?
