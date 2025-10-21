Undersköterska tjänst dag, kväll och helg
2025-10-21
Vi söker en undersköterska till en tjänsten på 85% till vår demens enhet dag, kväll, helg och som är intresserade av att arbeta på Judiska Hemmet i Hammarbyhöjden, Stockholm. Tillträde enligt överenskommelse.
Hemmet drivs av en icke vinstdrivande ideell förening och vi har totalt 76 lägenheter med inriktning mot somatik och demens.
På Judiska Hemmet arbetar vi som brinner för att sätta de boendes behov och önskemål i fokus. Att arbeta hos oss innebär att du får lära känna den judiska kulturen. Vi följer judiska traditioner samt mathållning.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som ansvarstagande, bemötande, initiativ - och samarbetsförmåga. yrkeserfarenhet är meriterande. Att behärska svenska språket både i tal och i skrift är ett krav.
Vi erbjuder:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Arbetstid: dag, kväll samt helg (varannan helg)
Förmåner är friskvårdsbidrag 3300 kr per år. Subventionerade måltider. Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen är en merit.
Restid från Stockholms central är ca. 10 min.
Rekrytering sker löpande så du är välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
