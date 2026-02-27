Undersköterska, timanställning Villa Höjden
Nu söker vi på Villa Höjden timanställda för extra arbete
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss:
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud.
Om Villa Höjden
Villa Höjden är ett nybyggt och modernt äldreboende som stod klart i början av 2022 och som är en del av det nya bostadsområdet Ekebäckshöjd. Boendet har närhet till såväl Slottsskogen som stadsdelen Majorna.
Boendet har fem våningar och det finns 90 trivsamma, rymliga och ljusa lägenheter. På varje våningsplan finns 18 lägenheter fördelade på två enheter samt gemensamt kök och balkong. Vi har tre våningar för demenssjukdom och två för somatisk (kroppslig).
På våning 7 finns en festvåning med direktanslutning till en fantastisk takterrass med underbar utsikt. Där finns även ett spa-rum, för fot- och hårvård samt utsikt över Göteborgs hamninlopp, Älvsborgsbron, Karlatornet med mera .Det finns även en stor terrass på våning 1, där har vi våra fester och underhållning, äter, grillar och andra roliga aktiviteter
Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademin
Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg.Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron för våra boende.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Här samarbetar vi med en aktivitetspedagog som sätter guldkant för våra boenden, vi har hela tiden aktiviteter på gång och vi har även djur i vården och vi har även Otto.vår terapihundar.
Som undersköterska är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
"Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter.
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: ann.freed@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
