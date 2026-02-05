Undersköterska timanställning inom hemtjänst

Mervida AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-02-05


Vi söker nu fler medarbetare till vår enhet i Skärholmen.

Om jobbet
Sedvanliga arbetsuppgifter som omvårdnad- och serviceuppgifter inom hemtjänst ingår. Tjänsten avser både dag och kvällsarbete.

Publiceringsdatum
2026-02-05

Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du uppfylla samtliga krav nedan:
Du behöver vara utbildad undersköterska.
Du behöver ha B-körkort.
Du ska kunna tala och skriva svenska.
Du behöver goda kunskaper i matlagning och hushållssysslor som städning och klädvård.
Då många utav våra kunder har arabiska som modersmål är det meriterande (men inte ett krav) om du utöver svenska även talar arabiska.


Om dig
Utöver ovan söker vi dig som kan och vill se helhetsbilden utifrån kundens behov och perspektiv. Du är initiativtagande och arbetar kvalitetsmedvetet. Du kan arbeta lika bra på egen hand som i grupp. Du är en flexibel lagspelare som gärna ställer upp och hjälper kollegor.

Ersättning
Timlön.

Arbetsplats
Tjänsten utgår från vårt kontor i Skärholmen, Ekholmsvägen 36, 127 48 Skärholmen.
Vi begär utdrag från belastningsregistret från samtliga sökande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5240622-1825834".

Arbetsgivare
Mervida AB (org.nr 556695-9226), https://karriar.aariya.se
Ekholmsvägen 36 (visa karta)
127 48  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Aariya

Jobbnummer
9724872

