Undersköterska till Vikhaga - Höganäs kommun - Apotekarjobb i Höganäs

Prenumerera på nya jobb hos Höganäs kommun

Höganäs kommun / Apotekarjobb / Höganäs2021-04-02Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör!Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då - väl värt att investera i.Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!Höganäs Omsorg AB är ett kommunalt helägt bolag som arbetar för att skapa förutsättningar för invånarna i Höganäs kommun att kunna leva så tryggt och självständigt som möjligt. De som arbetar hos oss är verksamma inom något av områdena äldreomsorg, hemsjukvård eller LSS och kan vara exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut eller undersköterska. Oavsett titel är ditt uppdrag viktigt och meningsfullt och kommer bidra till ett bättre liv för många kommuninvånare. Vill du göra karriär genom att få andra att må bra? Då är det hos oss du ska jobba!Vikhaga är ett särskilt boende med 46 lägenheter, vackert beläget i gamla Viken med naturskön omgivning och närhet till havet.Vikhaga har startat upp en spännande resa där vi tillsammans arbetar med kvalitetsfrågor i hela teamet, lär oss av varandra i det dagliga arbetet och utvärderar vårt resultat tillsammans. Vår målsättning är att få trygga självständiga medborgare genom trygga och självständiga samt stolta medarbetare.En av våra kollegor går nu vidare mot nya utmaningar och därför söker vi ny kollega till oss!2021-04-02Basal omvårdnad, service till våra äldre och delegerade HSL-uppgifterDokumentationKontaktmannaskapTeamarbeteBemötande, kommunikation och motivation är väsentlig del av omvårdnadenArbetet bygger på personcentrerad omvårdnadArbete med kvalitetsregister Senior Alert, BPSD, Palliativa registretSom undersköterska ser vi det som en självklarhet att du ska kunna bemöta människor på ett engagerat och professionellt sätt. Du är driftig, har stort tålamod och tycker om att arbeta i en föränderlig miljö. Då arbetet ställer krav på att kommunicera och dokumentera behöver du behärska svenska språket, ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi arbetar i team så det är viktigt att du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och förstår vikten av ett gott bemötande i alla läge.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för att arbeta i team och ett genuint intresse av att utvärdera arbetet.Du har genomgått omvårdnadsprogrammet eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.ÖVRIGT"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde 1/7 eller tidigare enligt överenskommelse. Intervjuer och rekrytering sker löpande. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-12Höganäs kommun5671092