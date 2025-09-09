Undersköterska till vikariat, röntgenmottagning CSK
2025-09-09
Din arbetsplats
Bild- och funktionsdiagnostik (BFD) är en dynamisk och tekniskt avancerad verksamhet som omfattar radiologi, mammografi och klinisk fysiologi.
Radiologiska enheter finns på fem orter: Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby. Mammografi och klinisk fysiologi bedrivs i Karlstad och täcker hela Värmland.
Här på röntgenmottagningen Karlstad arbetar det röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Som undersköterska hos oss jobbar du i ett tätt samarbete med röntgensjuksköterskor och radiologer. Vi är en dygnet runt-verksamhet och som undersköterska hos oss kommer du arbeta vardagar, helger med dag och kvällspass.Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Du kommer ta emot patienter och förbereda patienten, sätta PVK, samt ge information om undersökningen. Du får möjlighet att assistera vid de olika undersökningarna, så som skelett, datortomografi, genomlysning och ultraljud. Boka in patienter för undersökningar är också en av undersköterskornas uppgifter.
Att arbeta hos oss som undersköterska på våran röntgenavdelning är mycket givande och har många fördelar:
• Du får möjlighet att arbeta med patientnära uppgifter.
• Du får möjlighet att hjälpa patienter genom att ge dom stöd och förbereda dom både före och under undersökningen.
• Du får samarbeta i team tillsammans med röntgensjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska med goda kunskaper svenska i både tal och skrift. Du är en trygg och ansvarstagande person med god samarbetsförmåga som har lätt för att anpassa dig till olika situationer och behov. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Har du några års yrkeserfarenhet, erfarenhet av att sätta PVK och god datorvana är det meriterande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
