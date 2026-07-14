Undersköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona
Region Skåne, Primärvården / Undersköterskejobb / Landskrona Visa alla undersköterskejobb i Landskrona
2026-07-14
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, Svalöv
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eller i hela Sverige
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Vill du ha ett varierat och meningsfullt arbete där du blir en viktig del av ett engagerat team? Hos oss får du möjlighet att arbeta nära patienterna i en verksamhet där samarbete, delaktighet och ett gott arbetsklimat står i fokus.
På Vårdcentralen Tornet arbetar cirka 34 engagerade medarbetare som tillsammans ansvarar för omkring 7 600 listade patienter. Här finns en bred kompetens med specialister i allmänmedicin, ST- och AT-läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och flera andra professioner.
Vår verksamhet omfattar flera specialiserade mottagningar, bland annat akutlinje, astma-/KOL-, diabetes-, äldrevårds- och rökavvänjningsmottagning. Vi har även en familjecentral med barnavårdscentral (BVC), vilket gör att vi kan erbjuda stöd och vård för hela familjen. Hos oss finns också kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeut. Vi arbetar i tvärprofessionella team och har gemensam rond en gång i veckan där vi tillsammans går igenom patientärenden.
Hos oss arbetar vi varje dag med målet att främja hälsa och välbefinnande hos våra patienter och invånare. Du möts av en varm och välkomnande arbetsplats där kollegialt stöd och samarbete är en självklarhet. Vi trivs tillsammans och vårt engagemang genomsyrar allt vi gör.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Hos oss erbjuds du ett varierat och stimulerande arbete där du blir en viktig del av vår tvärprofessionella verksamhet.
Som undersköterska ingår du i ett av våra två tvärprofessionella team där du samarbetar nära läkare, sjuksköterskor och övriga professioner. Du arbetar i block, där en del av tjänsten innebär arbete som akutundersköterska tillsammans med läkare och sjuksköterska i den akuta verksamheten.
Arbetsuppgifterna är omväxlande och omfattar bland annat provtagning, EKG, glukosbelastningar, hörseltester, blodtrycksmätningar, lättare såromläggningar samt assistans vid olika undersökningar såsom gynekologiska undersökningar, proktoskopier och rektoskopier. Du ansvarar även för att kalla patienter till våra specialmottagningar, genomföra förberedande undersökningar och kan, utifrån verksamhetens behov, även ha egen mottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Vi ser gärna att du har arbetat på vårdcentral tidigare. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
Du har ett genuint intresse för människor, ger ett respektfullt bemötande och sätter alltid patienten i fokus. Det är viktigt att du har en god förmåga att skapa förtroende hos både patienter och närstående, samtidigt som du är tydlig i din kommunikation. Därtill har du en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team över yrkesgränser, samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt och är trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Har du inte beviset kommer du att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
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Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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261 45 LANDSKRONA Arbetsplats
Region Skåne, Primärvården Kontakt
Carina Fritzell, Verksamhetschef 0724-636383 Jobbnummer
10002660