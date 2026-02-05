Undersköterska till Vårdcentralen Söder i Växjö
2026-02-05
Vi söker dig som är undersköterska.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår fina mottagning Vårdcentralen Söder? Beskriver du dig som serviceinriktad med stort intresse för möten med människor? Då är detta rätt tjänst för dig!
Vad erbjuds du?
Du kommer att utföra olika typer av provtagning, hantera provsvar och remisser. Därutöver innebär tjänsten att utföra EKG, assistera våra läkare och sjuksköterskor vid olika undersökningar samt att delta vid mindre operationer. Viss egen mottagning kommer att ingå med exempelvis blodtryck mm. Vårdcentralen använder sig utav journalsystemet Cosmic och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har även en fast läkarstab. Till oss kommer man lätt med allmänna kommunikationer. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du ska ha vana vid provtagning, såromläggning, KAD och blodtryck. Du har god omvårdnad av patienten och tycker om att ge god service. Du är noggrann och effektiv, tar initiativ och är ansvarstagande samt har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande, så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, [Fyll i FÖRNAMN EFTERNAMN], [Fyll i MAIL] alt. [Fyll i TELEFONNUMMER]
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vårdcentralen Söder är beläget i ett lite spektakulärt hus på Trädgårdsgatan 10 på trivsamma Söder i Växjö. Centrum nås enkelt via 2 gångbroar över järnvägen och det är lika enkelt att ta sig hit, både via tåg eller buss. Vårdcentralen har cirka 10 700 listade patienter och här ingår BVC. Vi har ansvar för två äldreboenden i Växjö. Patientgruppen är ganska blandad men populationen är relativt ung. Vi är cirka 32 fastanställda personer som har ett gemensamt ansvar för det dagliga arbetet på vårdcentralen. Vi är ett väldigt trevligt gäng med hög kompetens. Vår arbetsmiljö präglas av värme, hjälpsamhet och humor. Vårdcentralen Söders udda fastighet har en ganska hemlik miljö vilket uppskattas av patienter, barn och föräldrar men också av oss som arbetar här. Även utemiljön är speciell med egen trädgård där vi gärna tillbringar lunch och fikarast.
Våra sjukgymnaster har sina mottagningar på Vida Arena. Detta är särskilt bra eftersom närheten och samarbetet med Vida Arenas fin gym finns där, vilket gynnar många av våra patienter.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Månadslön
