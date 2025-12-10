Undersköterska till Vårdcentral Sälen
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Sälen bedriver en säsongsvarierad verksamhet inom hälso- och sjukvård där vi har fokus på både planerad och akut verksamhet. Den bofasta befolkningen uppgår till cirka 3 600 personer men under högsäsong tillkommer över 120 000 besökare som samtidigt vistas i Sälenfjällen. Området i övrigt har en tydlig glesbygdsprägel med långa avstånd och 10 mil till närmaste sjukhus.
Vi har en stabil grundbemanning av alla personalkategorier. Personalstyrkan dubbleras under vintersäsongen och framförallt anställs fler läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Kort sagt är detta en stimulerande arbetsplats året runt och extra händelserik under vintersäsong - och det finns goda möjligheter till en aktiv fritid för dig som gillar skog och fjäll.
Undersköterska till Vårdcentral SälenPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är undersköterska och vill vara en del av vårdcentral Sälens nav. Du kommer att ha en framträdande roll på vårdcentralens lab där du tillsammans med en kollega är ansvarig för provtagning och provtagningshantering. Du och din kollega är specialister på vår provtagningsapparatur som du också utför dagliga tester och omvårdnad på. Du tar emot såväl bokade som akuta patienter. Du har också kontakt med patienter per telefon för bokning och ombokning.
Utöver detta har du hand om sterilförrådet och sköter till stor del beställningar samt uppackning av förbrukningsmateriel.
Tjänsten avser ett vikariat som sträcker sig till och med 2027-01-31.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
har diplom från Vård- och omsorgscollege
Meriterande
erfarenhet som undersköterska
Arbetet kräver stor noggrannhet och trygghet i rollen som undersköterska - du är bekväm med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:951". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Jessica Hellström 0280-498489 Jobbnummer
9636749